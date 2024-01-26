День 701-й. Самое важное к утру 26 января

Главные новости
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Подполковник ВС США считает, что финансовая помощь Запада не поможет Киеву. Заявления о том, что американское финансирование поспособствует победе Украины, надо расценивать как "полный бред", сказал Дэниел Дэвис.
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Экс-командующий войсками США в Европе усомнился в желании Запада помочь Украине победить. Как считает Бен Ходжес, сейчас идет гонка за то, сможет ли Россия или западные союзники нарастить свою промышленность и быстрее производить боеприпасы.
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Миссия РФ заявила, что Украина в СБ ООН не высказалась о непричастности к катастрофе Ил-76. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский добавил, что ему ничего не известно о международном расследовании произошедшего.
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Доллар — 88,89 рублей. Евро — 96,51 рублей.
В ООН заявили, что почти четверть населения Украины была вынуждена переселиться или уехать.
МО РФ сообщило об отражении российскими войсками атаки дронов ВСУ на купянском направлении.
Постпредство РФ при ООН: США и ФРГ окажутся соучастниками, если Ил-76 сбили из их оружия.
Постпредство РФ: данные об ударе по Ил-76 говорят, что это продуманное преступление Киева.
РФ заявила, что Украина показывает неспособность выполнять даже технические договоренности.
Гросси заявил, что уровень рисков для ЗАЭС "иногда близок к 10 баллам из 10".
Песков заявил, что Россия всегда открыта для переговоров по Украине.
Госдеп призвал Конгресс быстрее одобрить помощь Украине.
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