26 января
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Политика

День 700-й. Самое важное к утру 25 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол заявил, что конгрессмены США сохраняют мышление времен Холодной войны и не пытаются наладить отношения с Россией. Он отметил, что при ином подходе американские политики могли бы достичь необходимого результата и урегулирования ситуации.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вызвал к себе глав силовых структур страны в связи с крушением в Белгородской области самолета Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. По словам господина Зеленского, Украина выясняет обстоятельства произошедшего, но также потребует провести международное расследование.
  • Председательствующая в Совбезе ООН Франция отклонила запрос России о проведении срочного заседания в связи с крушением военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, в котором, по данным Минобороны РФ, находились украинские военнопленные, сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Деньги.
Деньги.
altapress.ru

Одной строкой

Доллар — 88,70 рублей. Евро — 96,55 рублей.

Handelsblatt: Британия хочет купить ракеты Taurus для поставок ВСУ Storm Shadow.

Власти Украины решили продать иностранцам Укргазбанк и Sense Bank.

Генпрокуратура предупредила о поступающих детям звонках с Украины.

Посол: Москва приветствует мирные инициативы папы римского по Украине.

Пентагон предупредил, что у ВСУ заканчиваются оружие и боеприпасы.

Лавров раскритиковал постпреда Израиля из-за обвинений в сторону России.

Германия впервые отправит Украине многоцелевые вертолеты Sea King.

Минобороны Украины анонсировало поставки оружия, «которого еще нет».

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