День 699-й. Самое важное к утру 24 января

Спикер парламента: Словакия продолжит реализацию военных коммерческих контрактов с Киевом. Петер Пеллегрини отметил, что отношение республики к Украине нужно оценивать по конкретным делам, а не по политическим заявлениям.

Кулеба упрекнул партнеров в "бесконечных дискуссиях" вместо производства боеприпасов. Украинский министр иностранных дел также назвал проблемой "задерживающиеся поставки" ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.