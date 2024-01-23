День 698-й. Самое важное к утру 23 января

Главные новости
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На Камчатке создадут сайт с информацией о способах поддержки участников СВО. На портале также расскажут о людях, оказывающих помощь военным.
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Лидер демократов заявил, что в Сенате не договорились по границе и помощи Киеву. Чак Шумер подчеркнул, что у законодателей остались вопросы, по которым представители партий не достигли согласия.
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Польша заявила, что оказывает Украине самую большую помощь в пересчете на проценты от ВВП. Глава польского МИД Радослав Сикорский также выступил за то, чтобы большая часть поддержки Киеву поступала через Европейский фонд мира.
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Доллар — 89,43 рублей. Евро — 97,55 рублей.
США и Украина обсудили предоставление Киеву бюджетной поддержки.
В МО РФ рассказали о подвиге танкистов капитана Алибекова при отражении контрнаступления.
Лондон начнет прием заявок на финансирование от потенциальных поставщиков оружия для Киева.
Белый дом: прекращение США поддержки Украины ставит под угрозу помощь Киеву от Европы.
В посольстве РФ в Аргентине приспустили флаг в память о погибших от обстрела в Донецке.
Байден и Сунак обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Украине.
Мирошник заявил, что будет трибунал по преступлениям Киева.
Главы МИД стран ЕС согласились, что нужно усиливать поддержку Украины.
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