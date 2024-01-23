23 января
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Политика

День 698-й. Самое важное к утру 23 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • На Камчатке создадут сайт с информацией о способах поддержки участников СВО. На портале также расскажут о людях, оказывающих помощь военным.

  • Лидер демократов заявил, что в Сенате не договорились по границе и помощи Киеву. Чак Шумер подчеркнул, что у законодателей остались вопросы, по которым представители партий не достигли согласия.

  • Польша заявила, что оказывает Украине самую большую помощь в пересчете на проценты от ВВП. Глава польского МИД Радослав Сикорский также выступил за то, чтобы большая часть поддержки Киеву поступала через Европейский фонд мира.

Танк Leopard 2.
Танк Leopard 2.
ru.wikipedia.org

Одной строкой

Доллар — 89,43 рублей. Евро — 97,55 рублей.

США и Украина обсудили предоставление Киеву бюджетной поддержки.

В МО РФ рассказали о подвиге танкистов капитана Алибекова при отражении контрнаступления.

Лондон начнет прием заявок на финансирование от потенциальных поставщиков оружия для Киева.

Белый дом: прекращение США поддержки Украины ставит под угрозу помощь Киеву от Европы.

В посольстве РФ в Аргентине приспустили флаг в память о погибших от обстрела в Донецке.

Байден и Сунак обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Украине.

Мирошник заявил, что будет трибунал по преступлениям Киева.

Главы МИД стран ЕС согласились, что нужно усиливать поддержку Украины.

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