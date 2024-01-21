Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, согласно которому после 24 февраля 2022 года было остановлено сотрудничество республики в сфере культуры с РФ и Белоруссией.

Западные разведки считают, что конфликт на Украине продлится еще не менее двух лет, а возможно и все пять.