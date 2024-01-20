День 695-й. Самое важное к утру 20 января

Тейлор-Грин считает, что Зеленский просит о мире, но США хотят продолжения войны. Член Палаты представителей Конгресса США также призвала перестать выделять деньги Украине.

Еврокомиссар заявил, что ЕС сможет произвести до 1,4 млн снарядов в 2024 году. Тьерри Бретон также обсудил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас повышение готовности Европы к обороне.