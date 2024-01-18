День 693-й. Самое важное к утру 18 января

Главные новости
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Байден заявил, что отсутствие в Конгрессе сделки по Украине угрожает США, НАТО и миру. Президент Соединенных Штатов также призвал как можно скорее выделить дополнительное финансирование на поддержку Киева.
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Лидер демократов в Сенате США высоко оценил шансы на достижение сделки по помощи Украине. По словам Чака Шумера, на встрече руководства Конгресса с президентом США Джо Байденом было достигнуто понимание того, что без помощи Вашингтона "последствия для Америки по всему миру будут катастрофическими".
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Министр ВС Франции признал отсутствие успехов украинского контрнаступления. Однако Себастьен Лекорню подчеркнул, что Париж продолжит поддерживать Киев.
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Доллар — 88,95 рублей. Евро — 96,75 рублей.
Дума отказалась расширять список оснований для прекращения приобретенного гражданства.
Доступ к бесплатному телеэфиру на президентских выборах впервые может стать платным.
Шумер заявил, что Сенат Конгресса США приближается к сделке о помощи Киеву.
В США заявили, что прекращение поставок оружия Киеву влияет на решения других стран Запада.
Белый дом: Байден намерен заявить Конгрессу о срочной потребности в отправке оружия Киеву.
В Орловской области будут включать сирены при угрозе безопасности населения.
Премьер Испании надеется, что конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы.
Бундестаг проголосовал против поставок дальнобойных ракет Tаurus Украине.
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