21 января
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Политика

День 693-й. Самое важное к утру 18 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Байден заявил, что отсутствие в Конгрессе сделки по Украине угрожает США, НАТО и миру. Президент Соединенных Штатов также призвал как можно скорее выделить дополнительное финансирование на поддержку Киева.

  • Лидер демократов в Сенате США высоко оценил шансы на достижение сделки по помощи Украине. По словам Чака Шумера, на встрече руководства Конгресса с президентом США Джо Байденом было достигнуто понимание того, что без помощи Вашингтона "последствия для Америки по всему миру будут катастрофическими".

  • Министр ВС Франции признал отсутствие успехов украинского контрнаступления. Однако Себастьен Лекорню подчеркнул, что Париж продолжит поддерживать Киев.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

Одной строкой

Доллар — 88,95 рублей. Евро — 96,75 рублей.

Дума отказалась расширять список оснований для прекращения приобретенного гражданства.

Доступ к бесплатному телеэфиру на президентских выборах впервые может стать платным.

Шумер заявил, что Сенат Конгресса США приближается к сделке о помощи Киеву.

В США заявили, что прекращение поставок оружия Киеву влияет на решения других стран Запада.

Белый дом: Байден намерен заявить Конгрессу о срочной потребности в отправке оружия Киеву.

В Орловской области будут включать сирены при угрозе безопасности населения.

Премьер Испании надеется, что конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы.

Бундестаг проголосовал против поставок дальнобойных ракет Tаurus Украине.

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