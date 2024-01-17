17 января
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Политика

День 692-й. Самое важное к утру 17 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Франция и Украина намерены подписать соглашение о безопасности. Оно будет готово в ближайшие недели, сообщил президент республики Эмманюэль Макрон.

  • Генсек НАТО уверен, что Конгресс США одобрит новый пакет помощи Украине. Йенс Столтенберг заявил, что хочет, чтобы это произошло "как можно скорее".

  • Постпредство РФ при ЕС заявило, что институты объединения оторваны от реальности. В ведомстве также подчеркнули, что Украина стала инструментом "для нанесения России "стратегического поражения".

Армия.
Армия.
unsplash.com

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Доллар — 87,85 рублей. Евро — 95,64 рублей.

Главы муниципалитетов с подачи Владимира Путина претендуют на что-то большее.

Залужный проинформировал главу Военного комитета НАТО о ситуации на фронте.

NYT: чиновники в Давосе продвигают дипломатическое решение конфликта на Украине.

Байден обсудит с лидерами палат Конгресса США свои запросы по нацбезопасности.

Канцлер Германии и президент США "были едины во мнении касательно осуждения продолжающегося российского нападения на Украину", говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.

Ганчев: жители Купянского района не хотят эвакуироваться по решению украинских властей.

Путин заявил, что украинцам закомпостировали мозги.

Путин: Россия бьет по военным объектам на всю глубину украинской территории.

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