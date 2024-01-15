День 690-й. Самое важное к утру 15 января

Главные новости
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса о необходимости включения России в переговоры по Украине. Она заявила, что для участия российских представителей в обсуждениях западные страны должны перестать принимать антироссийские санкции и поставлять оружие вооруженным силам Украины.
- Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что власти страны никогда не соглашались на заморозку военного конфликта. По его словам, такой подход неприемлем как для Владимира Зеленского, так и для украинского общества.
- Советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк сообщил, что власти страны разрабатывают договоры безопасности с США, Германией, Францией и другими странами. Ранее аналогичный документ был подписан с Великобританией.
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Доллар — 87,96 рублей. Евро — 96,33 рублей.
Представители более 80 государств обсудили в Швейцарии сценарии урегулирования украинского кризиса.
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Премьер Эстонии сообщила об отказе высылать украинцев призывного возраста.
Шмыгаль заявил, что Украина поможет Британии в случае нападения России.
В Харькове со станции «Пушкинская» демонтировали два барельефа Пушкина.
Экс-премьер Польши Моравецкий заявил о преимуществе ВС РФ на фронте.
На западе Украины жителям предложили отсрочку от мобилизации за строительство укреплений.
Дополнительные железобетонные укрытия установят в Белгороде
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