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Политика

День 690-й. Самое важное к утру 15 января

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса о необходимости включения России в переговоры по Украине. Она заявила, что для участия российских представителей в обсуждениях западные страны должны перестать принимать антироссийские санкции и поставлять оружие вооруженным силам Украины.
  • Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что власти страны никогда не соглашались на заморозку военного конфликта. По его словам, такой подход неприемлем как для Владимира Зеленского, так и для украинского общества.
  • Советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк сообщил, что власти страны разрабатывают договоры безопасности с США, Германией, Францией и другими странами. Ранее аналогичный документ был подписан с Великобританией.
Деньги.
Деньги.
altapress.ru

Одной строкой

Доллар — 87,96 рублей. Евро — 96,33 рублей.

Представители более 80 государств обсудили в Швейцарии сценарии урегулирования украинского кризиса.

МИД Швейцарии предложил включить РФ в обсуждение украинской «формулы мира».

Премьер Эстонии сообщила об отказе высылать украинцев призывного возраста.

Шмыгаль заявил, что Украина поможет Британии в случае нападения России.

В Харькове со станции «Пушкинская» демонтировали два барельефа Пушкина.

Экс-премьер Польши Моравецкий заявил о преимуществе ВС РФ на фронте.

На западе Украины жителям предложили отсрочку от мобилизации за строительство укреплений.

Дополнительные железобетонные укрытия установят в Белгороде

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