День 689-й. Самое важное к утру 14 января

Главные новости
- Швеция строит две подводные лодки для патрулирования Балтийского моря и «противодействия России», пишет газета Politico.
- Комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали применять, устанавливая на российские танки, в зоне проведения военной операции на Украине, сообщили в Минобороны РФ.
- Намеченная на воскресенье в швейцарском Давосе четвертая встреча по украинской «формуле мира» на уровне советников по национальной безопасности должна стать последней, пишет швейцарское информационное агентство Keystone-ATS со ссылкой на неназванный швейцарский источник. Во встрече примут участие США, но не будет представителя Китая.
Мобилизация. Армия.
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Доллар — 88,13 рублей. Евро — 96,75 рублей.
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Посёлок Теткино в Курской области атаковал беспилотник.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате поселка шахты имени Гагарина ранение получила мирная жительница.
Владимир Зеленский и Риши Сунак подписали в Киеве соглашение о гарантиях безопасности.
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