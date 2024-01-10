День 685-й. Самое важное к утру 10 января

Главные новости
- Эстония будет оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% своего ВВП (€14 млн) в следующие четыре года, пообещала эстонский премьер-министр Каю Каллас. Она заявила об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета по гособороне.
- Венгрия готова одобрить помощь Украине со стороны Евросоюза при условии, что финансирование будет ежегодно пересматриваться. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатические источники и документ, направленный председательствующей в Совете ЕС Бельгии.
- Украина надеется сделать свою «формулу мира» фундаментом возможного соглашения с Россией. На следующей неделе в Давосе, где пройдет Всемирный экономический форум и куда может приехать украинский президент Владимир Зеленский, ожидается большая дискуссия по украинскому предложению. К участию в ней приглашены представители более ста стран, но России среди них нет.
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