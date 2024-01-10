День 685-й. Самое важное к утру 10 января

Доллар — 90,90 рублей. Евро — 99,39 рублей.

WP: прекращение американской помощи может обернуться катастрофой для Украины.

В армии Швеции заявили, что цены на боеприпасы для ВСУ выросли в 5-10 раз.

В офисе Зеленского настаивают на быстром принятии проекта закона о мобилизации.

Спецкор WSJ: США не одобряли наступление Украины на Крым в 2022 году.

Песков: российские военные примут меры, чтобы Белгород больше не обстреливали.

Военное руководство Швеции призвало граждан быть готовыми к войне.