День 676-й. Самое важное к утру 1 января

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ставке главнокомандующего ему представили план действий на 2024 год.

При обстреле Белгорода вооруженными силами Украины 30 декабря погибли 24 человека, 107 человек пострадали, уточнил Минздрав России.

В результате атаки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) вчера, 30 декабря, в Белгороде получили повреждения более 40 зданий. В их числе — три торговых центра.

В результате обстрела Белгорода 30 декабря погиб следователь военного следственного отдела СКР по Мулинскому гарнизону Михаил Конопицин. Ему было 27 лет.

В больницах Белгорода остаются 109 человек, пострадавшие при обстреле города 30 декабря.

На блок-постах в Киевской области будут вручать повестки уклонистам, заявил комендант Киевской области подполковник Руслан Олейник в комментарии ТСН.