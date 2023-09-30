День 583-й. Самое важное к утру 30 сентября

Главные новости
- Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ситуация на фронте для украинских войск складывается крайне сложно. По ее словам, сейчас вооруженные силы Украины продвигаются по несколько сотен метров в день на востоке и на юге, а в некоторых местах бои завершаются без продвижения ВСУ.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что экс-начальник штаба ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев, с которым накануне встречался Владимир Путин, сейчас работает в Минобороны. При этом он не уточнил, на какой должности работает господин Трошев, и не ответил, будет ли ЧВК «Вагнер» снова участвовать в боевых действиях на Украине.
- Глава Минстроя России Ирек Файзуллин допустил, что некоторые разрушенные в результате боев города в присоединенных к России регионах восстанавливать не будут. Он сообщил, что не будут восстанавливать, например, Попасную на севере Луганской Народной Республики, от которой «ничего не осталось».
Армия. Мобилизация.
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Кубанский блогер осужден на 8,5 года за фейки о вооруженных силах РФ.
Брянский губернатор отрицает прорыв украинской ДРГ на территорию региона.
Путин: осужденные участники СВО отдали жизни за Родину и искупили свою вину.
После атаки на курскую электроподстанцию без света остались 4 тыс. человек.
Школа и два дома пострадали от обстрела Белгородской области со стороны Украины.
МАГАТЭ приняла резолюцию по Запорожской АЭС.
NYT: НАТО и ЕС хотят нарастить производство оружия на Украине.
По Крыму прокатилась волна задержаний подозреваемых в шпионаже для Украины.
В двух российских регионах сбиты 11 украинских дронов.