1 октября
﻿
Политика

День 582-й. Самое важное к утру 29 сентября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что основным приоритетом бюджета РФ на 2024 год является обеспечение победы. Он заявил, что все необходимое для фронта и для победы в бюджет заложено. Также 28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что повышение расходов на оборону в 2024 году необходимо в условиях продолжающихся военных действий на Украине и гибридной войны, которая развязана против РФ.
  • Вице-премьер России Александр Новак вечером 28 сентября провел внеочередное совещание с топ-менеджерами нефтяных компаний и представителями органов власти по внутреннему рынку нефтепродуктов. Правительство решило закрыть портовые приграничные базисы для вывоза бензина и дизельного топлива, а хранящееся в цистернах топливо отправить на внутренний рынок, передает «Коммерсантъ».
  • Вести переговоры об объемах и параметрах военной помощи в меняющихся погодных условиях в Киев приехали сразу несколько высокопоставленных представителей Запада. Среди гостей украинской столицы оказались генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Минобороны и начальник штаба обороны Британии Грант Шаппс и Энтони Радакин, а также министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Уверяя коллег в непоколебимой поддержке, они впервые за долгие месяцы сосредоточились не на контрнаступлении ВСУ, а на предполагаемой зимней паузе.
Экспорт.
Экспорт.
СС0

Одной строкой

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об объявлении 30 сентября Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией;

Казахстан будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев;

Евросоюз продлил на год специальный механизм предоставления убежища гражданам Украины;

Госдолг Украины в августе вырос на $1 млрд и достиг почти $134 млрд;

«Росатом» опроверг сообщения об остановке экспорта урана в США;

Парламент Болгарии одобрил постепенное прекращение импорта российской нефти, этот шаг заставит единственный в стране НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» искать альтернативные источники сырья;

Двое соучастников убийства Дарьи Дугиной — бывший сотрудник МВД Иван Рыбин и ранее судимый Даниил Чоудхури — признали вину в незаконном сборе личных данных журналистки;

Эстония предложила ввести полное торговое эмбарго в отношении России в рамках 12-го пакета санкций ЕС;

НАТО направит в Литву два самолета AWACS для «наблюдения за военной деятельностью России вблизи границ»;

Палата представителей Конгресса США в ходе своего заседания не приняла две поправки к проекту оборонного бюджета, которые предусматривают сокращение американской финансовой помощи Украине;

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к проведению полноценных переговоров по мирному урегулированию украинского военного конфликта;

Алтайский краевой суд приговорил 45-летнюю жительницу Барнаула к четырем годам колонии общего режима за сотрудничество с украинской террористической организацией.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость