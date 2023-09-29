День 582-й. Самое важное к утру 29 сентября

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об объявлении 30 сентября Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией;

Казахстан будет следовать санкциям и имеет контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев;

Евросоюз продлил на год специальный механизм предоставления убежища гражданам Украины;

Госдолг Украины в августе вырос на $1 млрд и достиг почти $134 млрд;

«Росатом» опроверг сообщения об остановке экспорта урана в США;

Парламент Болгарии одобрил постепенное прекращение импорта российской нефти, этот шаг заставит единственный в стране НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» искать альтернативные источники сырья;

Двое соучастников убийства Дарьи Дугиной — бывший сотрудник МВД Иван Рыбин и ранее судимый Даниил Чоудхури — признали вину в незаконном сборе личных данных журналистки;

Эстония предложила ввести полное торговое эмбарго в отношении России в рамках 12-го пакета санкций ЕС;

НАТО направит в Литву два самолета AWACS для «наблюдения за военной деятельностью России вблизи границ»;

Палата представителей Конгресса США в ходе своего заседания не приняла две поправки к проекту оборонного бюджета, которые предусматривают сокращение американской финансовой помощи Украине;

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к проведению полноценных переговоров по мирному урегулированию украинского военного конфликта;