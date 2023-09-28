День 581-й. Самое важное к утру 28 сентября

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти выступил против включения расходов на помощь Украине на сумму примерно $6 млрд во временный бюджет, который позволит избежать прекращения работы госорганов США;

Гражданская инициатива о закрытии консульства России на Аландских островах (Финляндия) набрала 50 тыс. подписей, необходимых для передачи на рассмотрение в финский парламент;

Объем прокачки российского газа в Европу через Украину составил в среду 42,4 млн куб. м;

Криптовалютная биржа Binance уходит из России и продает свой местный бизнес фирме CommEX;

В России решено демобилизовать 400 человек, призванных на службу, несмотря на наличие оснований для отсрочки;

Черноморские страны НАТО Болгария, Румыния и Турция решили создать совместную минно-тральную группу для борьбы с минной опасностью, связанной с действиями Украины;

Литва передала Украине партию радиолокационного оборудования для слежения за морской акваторией;

Намерение Болгарии передать Украине ракеты С-300 российского производства — это попытка Софии нарушить свои международные обязательства, заявила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству;

Минторг США продлил действие экспортных ограничений в отношении «Аэрофлота» еще на 180 дней;

США не навязывают бизнесу через санкции прекращение операций в РФ, в том числе по линии поставок продовольствия и медикаментов, заявил Госдеп;

Встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ должны проходить при участии всех членов организации, включая глав МИД России и Белоруссии, считает глава МИД Австрии Александер Шалленберг;