Спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота подает в отставку на фоне скандала с приглашением в палату ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько;

С 1 января по 26 сентября на службу в ВС РФ приняты более 325 тыс. человек, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев со ссылкой на данные Минобороны;

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский представил странам Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) предложение Киева по регулированию экспорта украинских зерновых;

Слушания по иску Российского фонда прямых инвестиций, требующего отменить введенные против него европейские санкции, начались в Европейском суде в Люксембурге, решение ожидается через несколько месяцев;

ЦБ РФ продлил на полгода ограничения на перевод за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров;

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поставки Украине американских танков Аbrams словами: «будут и эти гореть»;

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что для продвижения европейских ценностей нужно отказаться от сотрудничества с Россией;

Рига готова полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией при массовом наплыве нелегальных мигрантов, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс;

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер 27 сентября объявит о временных проверках на границе страны с Польшей и Чехией на фоне притока мигрантов и ищущих убежища;

Член Совета федерации РФ от Запорожской области, руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции в ближайшее время;

Обе палаты парламента Швейцарии одобрили вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2, чтобы потом продать их Германии;