День 580-й. Самое важное к утру 27 сентября

Главные новости
- Прогнозы результатов работы российских банков в 2023 году становятся все более оптимистичными. Аналитики «Эксперт РА» ожидают прибыль сектора по итогам года более чем в 3 трлн руб., что на треть превышает рекорд двухлетней давности. Однако другие эксперты уже называют и такую оценку консервативной. Причем если в начале года заметную часть прибыли обеспечивала валютная переоценка и роспуск резервов, то в дальнейшем банкам помогут восстановившаяся чистая процентная маржа и комиссионный доход.
- Швейцарская Glencore в июле поставила тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию, пишет Financial Times. По данным издания, поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Европы от российского сырья. По данным Trade Data Monitor, за первые семь месяцев 2023 года импорт российской меди в Турцию увеличился до 159 тыс. тонн. Это почти в три раза больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Трейдеры сообщают, что Турция является перевалочным пунктом для российского цинка, меди и, в меньшей степени, алюминия.
- После стремительного присоединения Финляндии к НАТО страна осознала, что процесс полноценной интеграции потребует значительных и дорогостоящих усилий, на которые могут уйти годы, пишет The New York Times. Финские чиновники и аналитики заявляют, что Финляндия не откажется от своего решения, а также отмечают, что страна считает себя способной к самообороне, поэтому не будет просить о ротационном присутствии союзных войск, передает «Коммерсантъ».
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Спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота подает в отставку на фоне скандала с приглашением в палату ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько;
С 1 января по 26 сентября на службу в ВС РФ приняты более 325 тыс. человек, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев со ссылкой на данные Минобороны;
Министр аграрной политики Украины Николай Сольский представил странам Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) предложение Киева по регулированию экспорта украинских зерновых;
Слушания по иску Российского фонда прямых инвестиций, требующего отменить введенные против него европейские санкции, начались в Европейском суде в Люксембурге, решение ожидается через несколько месяцев;
ЦБ РФ продлил на полгода ограничения на перевод за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров;
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поставки Украине американских танков Аbrams словами: «будут и эти гореть»;
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что для продвижения европейских ценностей нужно отказаться от сотрудничества с Россией;
Рига готова полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией при массовом наплыве нелегальных мигрантов, заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс;
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер 27 сентября объявит о временных проверках на границе страны с Польшей и Чехией на фоне притока мигрантов и ищущих убежища;
Член Совета федерации РФ от Запорожской области, руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин планирует вернуться в зону проведения специальной военной операции в ближайшее время;
Обе палаты парламента Швейцарии одобрили вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2, чтобы потом продать их Германии;
Заявка на прокачку российского газа в Европу через Украину и газоизмерительную станцию «Суджа» 26 сентября составляет 42,4 млн куб. м в сутки при нулевом объеме через ГИС «Сохрановка», сообщил Газпром.