День 577-й. Самое важное к утру 24 сентября

Кандидат в президенты США Рамасвами раскритиковал визит Зеленского. Рамасвами считает, что украинский президент приезжал только ради денег.

Лавров потребовал от Гутерриша обосновать обвинения в вывозе украинских детей. По его словам, российская сторона уже обнародовала в ООН данные детей, которые были вывезены с Украины «в безопасные места».