День 577-й. Самое важное к утру 24 сентября

Главные новости
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Кандидат в президенты США Рамасвами раскритиковал визит Зеленского. Рамасвами считает, что украинский президент приезжал только ради денег.
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Лавров потребовал от Гутерриша обосновать обвинения в вывозе украинских детей. По его словам, российская сторона уже обнародовала в ООН данные детей, которые были вывезены с Украины «в безопасные места».
- Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможность поставки Украине американских дальнобойных ракет ATACMS, сообщил, что Киев продолжит получать необходимую поддержку с учетом своих потребностей и регулярных обсуждений.
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Беглов подарил Мариуполю петербургский ретротрамвай.
Доллар - 96,04 рубля. Евро - 102,25 рубля.
При обстреле Шебекино пробило кровлю предприятия.
Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины.
В Севастополе убрали из парка осколки сбитой ракеты и сняли оцепление.
Германия предоставила убежище 90 дезертирам и отказникам из России.
Попова: ВСУ подорвали Каховскую ГЭС для угрозы биологической безопасности.
В Днепропетровске поврежден объект критической инфраструктуры.
Inews: РФ и Британия проводили консультации во время конфликта на Украине.