23 сентября
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Политика

День 576-й. Самое важное к утру 23 сентября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
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Главные новости

  • Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что страна прекратила поставки оружия на Украину. Потеря поддержки Варшавы может пагубно отразиться на военных усилиях Киева, так как это может подорвать единство в НАТО.
  • На состоявшейся накануне встрече главы МИД Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерриша не затрагивались принципиально новые моменты по зерновой сделке.
  • Верховный совет Хакасии восьмого созыва избрал нового спикера. Им стал Сергей Сокол — секретарь регионального отделения «Единой России» (ЕР)
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"Голос"

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