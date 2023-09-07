День 560-й. Самое важное к утру 7 сентября

Москва и Анкара достигли принципиальной договоренности о поставке в Турцию 1 млн тонн зерна, в ближайшее время начнется проработка технических деталей;

Франция приступила к поставке на Украину беспилотников произведства компании Delair, всего будет отправлено более 150 аппаратов;

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе визита в Киев обещала выделить дополнительно 300 млн крон (порядка €40,2 млн) на восстановление Украины и гуманитарную помощь;

Германия ведет переговоры с Данией и Нидерландами о совместных закупках боеприпасов для пополнения запасов, истощенных из-за поставок на Украину;

Берлин не получал запроса о выдаче военнообязанных Киеву, все украинцы имеют статус беженцев, сообщает МВД ФРГ;

Страны G20 не смогли договориться о формулировках, касающихся ситуации на Украине, при подготовке декларации предстоящего саммита в Дели;

Министерство торговли США на 180 дней отозвало экспортные привилегии у российской компании «Электроком ВПК» и еще нескольких предприятий, которые якобы использовались для незаконных поставок микроэлектронного оборудования;

Суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего главы Ozon Александра Шульгина;

Брюссель должен активизировать усилия по включению в состав Евросоюза балканских стран, чтобы воспрепятствовать усилению российского влияния, считает госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун;

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян отправилась с рабочей повесткой в Киев. Она посетит саммит первых леди и джентльменов, организованный женой президента Украины Елены Зеленской. Его тема в этом году — психическое здоровье;

Минфин РФ рассчитывает, что механизм обмена заблокированными активами может заработать в 2023 году;