День 557-й. Самое важное к утру 4 сентября

Главные новости
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что министр обороны страны Алексей Резников покинет свой пост. Новым министром Зеленский хочет видеть главу Фонда госимущества Украины Рустема Умерова. Также министерство обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих. Согласно новому расписанию, по «спорным» статьям пригодными к службе будут признавать всех, при этом ограниченно годные будут считаться годными по конкретной военной специальности.
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На поддержку временно закрытых аэропортов на юге России правительство направит более 2,6 млрд руб. Средства получат аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Симферополя, Ростова-на-Дону и других городов, в которых в феврале 2022 года в связи с проведением СВО временно приостановлено гражданское авиасообщение, передает «Коммерсантъ». Между тем, в московских аэропортах отменены восемь рейсов. Еще 23 задержаны.
- Минэнерго РФ запросило у нефтегазовых компаний информацию о производстве и поставках топлива за рубеж. Письма были направлены 70 предприятиям в рамках проработки вопроса пресечения серого экспорта. В список рассылки попали: «Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, СИБУР, НОВАТЭК, «Сургутнефтегаз», «Татнефть», ННК, ИНК, «Русснефть», а также независимые НПЗ, в том числе те, кто не производит товарную продукцию.
Одной строкой
Военнослужащие ВСУ жалуются, что инструкторы НАТО совершенно не понимают специфику военных действий в стране и неэффективно их готовят;
Politico сообщает, что США могут предоставить Украине бронебойные боеприпасы из обедненного урана;
МВД Польши назвало провокацией обвинения Белоруссии в нарушении границы польским вертолетом;
Новые предложения ООН по зерновой сделке подразумевают оценку ущерба трубопровода, по которому российский аммиак поставлялся на рынки, сообщила газета Sabah со ссылкой на источники;
Еще два судна прошли по временному зерновому коридору, сообщил президент Украины Владимир Зеленский;
Подключение Россельхозбанка к международной системе расчетов SWIFT в рамках зерновой сделки не планируется, сообщили дипломатические источники ТАСС в ООН;
Италия не меняет линии по Украине, поставки вооружений Киеву должны сочетаться с поиском мирных решений конфликта, заявил глава минобороны страны Гвидо Крозетто;
Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб считает, что международное сообщество должно оказать давление на РФ и Украину, чтоб те начали переговоры;
Западным странам, которые поддерживают Украину, нужно дать России гарантии безопасности, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш;
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что одной из целей его визита в Китай является урегулирование конфликта на Украине;
Будущая архитектура безопасности, которая должна быть создана в Европе, должна учитывать интересы всех стран, в том числе России. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна;
Министр финансов Германии Кристиан Линднер считает, что властям ФРГ нужно тщательно продумать вопрос о поставке Украине ракет дальнего действия Taurus и не допустить ситуации, при которой страна окажется вовлечена в российско-украинский военный конфликт.