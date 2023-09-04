День 557-й. Самое важное к утру 4 сентября

Военнослужащие ВСУ жалуются, что инструкторы НАТО совершенно не понимают специфику военных действий в стране и неэффективно их готовят;

Politico сообщает, что США могут предоставить Украине бронебойные боеприпасы из обедненного урана;

МВД Польши назвало провокацией обвинения Белоруссии в нарушении границы польским вертолетом;

Новые предложения ООН по зерновой сделке подразумевают оценку ущерба трубопровода, по которому российский аммиак поставлялся на рынки, сообщила газета Sabah со ссылкой на источники;

Еще два судна прошли по временному зерновому коридору, сообщил президент Украины Владимир Зеленский;

Подключение Россельхозбанка к международной системе расчетов SWIFT в рамках зерновой сделки не планируется, сообщили дипломатические источники ТАСС в ООН;

Италия не меняет линии по Украине, поставки вооружений Киеву должны сочетаться с поиском мирных решений конфликта, заявил глава минобороны страны Гвидо Крозетто;

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб считает, что международное сообщество должно оказать давление на РФ и Украину, чтоб те начали переговоры;

Западным странам, которые поддерживают Украину, нужно дать России гарантии безопасности, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш;

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что одной из целей его визита в Китай является урегулирование конфликта на Украине;

Будущая архитектура безопасности, которая должна быть создана в Европе, должна учитывать интересы всех стран, в том числе России. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна;