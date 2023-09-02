День 555-й. Самое важное к утру 2 сентября

Главные новости
- Генпрокуратура признала фонд «Свободная Бурятия» нежелательной организацией, в марте он попал в реестр иностранных агентов. Фонд был создан в США после начала военной операции и помогал расторгнуть контракт на службу в армии.
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Президент Украины Владимир Зеленский недоволен работой военных комиссариатов страны, которые не могут набрать достаточное количество призывников для ВСУ из-за процветающего взяточничества
- В Киеве случайно озвучили данные о потере 400 тысяч украинских военных с начала конфликта в стране, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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На выборах в заксобрание и советы муниципалитетов Запорожской области нарушений не зафиксировано;
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов по поручению главы республики Рамзана Кадырова взял под контроль инцидент с дракой в Москве, одним из участников которой стал чеченский спортсмен Шовхал Чурчаев;
Госпитализированный в Москве депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол может в ближайшее время снять кандидатуру с выборов главы Хакасии;
Новейший стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство;
Вероятность повышения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 15 сентября велика;
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря;
Украинские дроны в третий раз за ночь попытались атаковать Крымский мост;
Минобороны сообщило о перехваченном над Белгородской областью дроне;
США вслед за Великобританией в скором времени передадут армии Украины снаряды с обедненным ураном;
Белоруссия обвинила польский военный вертолет в нарушении границы;
Польша пригрозила отрезать Белоруссию от Европы;
Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро встретится с китайским лидером Си Цзиньпином. Одной из тем встречи станет развитие гуманитарных контактов.