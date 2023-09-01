2 сентября
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Политика

День 554-й. Самое важное к утру 1 сентября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Из-за противодействия Венгрии Евросоюз не смог на заседании Совета ЕС в Толедо разблокировать очередной транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Правительство Венгрии потребовало от руководства Евросоюза и украинских властей подробный отчет о том, на что именно были потрачены €50-70 млрд, выделенные Украине ранее, передает "Коммерсантъ".

  • Еврокомиссия призвала страны-члены Евросоюза прекратить закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) и отказаться от новых контрактов о его поставках. Об этом заявил представитель ЕК Тим Макфи на брифинге в Брюсселе. Ранее сообщалось, что в 2023 году страны Евросоюза намерены импортировать рекордные объемы СПГ из России.

  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антонио Гутерриш ранее сообщил ему о своих новых инициативах по восстановлению «зерновой сделки», но они не содержат никаких гарантий для Москвы. Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом инициативу президента РФ Владимира Путина о поставке в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки. В финансовом обеспечении поставок готов участвовать Катар.
Танкер газовоз.
Танкер газовоз.
Wikimedia Commons

Одной строкой

США, Британия и Япония опубликовали совместное заявление, в котором утверждается, что Россия якобы пытается получить оружие из Северной Кореи;

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с председателем комитета начальников штабов США генералом Марком Милли поставки вооружения, усиление ПВО Украины и ситуацию на фронте;

Украине нужно около 160 истребителей F-16, чтобы не дать российским пилотам доминировать в воздушном пространстве, сообщил президент страны Владимир Зеленский;

Чехия планирует поставить Украине партию боевых вертолетов, а также может принять участие в обучении украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16;

Германия отказывается передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus из-за страха перед Россией, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов;

Австралия на неопределенный срок продлила действие антироссийских санкций, введенных в 2014 году;

Австрия хотела бы дипломатического разрешения конфликта на Украине, но когда будет сделан шаг в сторону переговоров — решать Киеву, заявил министр иностранных дел республики Александер Шалленберг;

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войчеховский поддержал предложение Киева о субсидировании компаний, которые занимаются транзитом украинского зерна в европейские порты;

Украинские власти могут обратиться к другим странам с просьбой экстрадировать военнообязанных украинцев, покинувших страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья, заявил глава парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия;

Правительство РФ поддержало законопроект о приостановке решения призывной комиссии об отправке гражданина на военную службу на время, пока тот оспаривает решение военкомата о призыве в суде;

Командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, погибшего 23 августа в авиакатастрофе, похоронили на кладбище в Мытищах с воинскими почестями, на церемонии присутствовали только родственники и близкие покойного;

Суд приговорил к трем годам колонии бывшего священника РПЦ Иоанна (Дмитрия) Курмоярова за распространение фейков об использовании Вооруженных сил РФ.

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