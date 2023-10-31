31 октября
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Политика

День 614-й. Самое важное к утру 31 октября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • В палату представителей конгресса США внесен законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 млрд долларов в отрыве от остальных запросов американского президента Джо Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов.
  • Представители Украины под руководством Запада пытаются «инспирировать погромы в России», заявил Владимир Путин. Он предложил переживающим за Израиль странам «расследовать, чем занимаются их спецслужбы».
  • Власти Пермского края предложили сократить расходы на освещение в СМИ деятельности парламентских партий на пять процентов: с 548 тыс. до 520,6 тыс. рублей в год. При этом в 2023 году еще не урезанной суммы, как выяснилось, хватило только на один месяц. Впрочем, местные партийцы признаются, что уже давно ищут и используют альтернативные источники финансирования своей информационной работы.
Сбережения. Деньги. Заработок.
Сбережения. Деньги. Заработок.
ru.freepik.com

Одной строкой

Доллар — 92,8 рубля. Евро — 98,6 рублей.

31 октября комиссия Госдумы по этике и мандатным вопросам рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»).

Путин: беспорядки в Махачкале инспирированы через соцсети западными спецслужбами.

Песков отказался комментировать возможность призыва срочников в погранвойска.

В конгресс США внесен законопроект о поддержке Израиля без Украины.

В США заявили, что жители новых регионов России не считают себя украинцами.

В Крыму задержали россиянина за передачу ВСУ данных об обороне.

В Госдуму внесен проект о применении механизма при строительстве частных домов.

Страны G7 предлагают маркировать создаваемый искусственным интеллектом контент.

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