День 614-й. Самое важное к утру 31 октября

Главные новости
- В палату представителей конгресса США внесен законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 млрд долларов в отрыве от остальных запросов американского президента Джо Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов.
- Представители Украины под руководством Запада пытаются «инспирировать погромы в России», заявил Владимир Путин. Он предложил переживающим за Израиль странам «расследовать, чем занимаются их спецслужбы».
- Власти Пермского края предложили сократить расходы на освещение в СМИ деятельности парламентских партий на пять процентов: с 548 тыс. до 520,6 тыс. рублей в год. При этом в 2023 году еще не урезанной суммы, как выяснилось, хватило только на один месяц. Впрочем, местные партийцы признаются, что уже давно ищут и используют альтернативные источники финансирования своей информационной работы.
Сбережения. Деньги. Заработок.
ru.freepik.com
Одной строкой
Доллар — 92,8 рубля. Евро — 98,6 рублей.
31 октября комиссия Госдумы по этике и мандатным вопросам рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»).
Путин: беспорядки в Махачкале инспирированы через соцсети западными спецслужбами.
Песков отказался комментировать возможность призыва срочников в погранвойска.
В конгресс США внесен законопроект о поддержке Израиля без Украины.
В США заявили, что жители новых регионов России не считают себя украинцами.
В Крыму задержали россиянина за передачу ВСУ данных об обороне.