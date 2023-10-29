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Политика

День 612-й. Самое важное к утру 29 октября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • МИД России сообщил детали атаки украинских беспилотников на Курскую АЭС. «Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции. По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами», — говорится в сообщении министерства. Стена склада ядерных отходов Курской АЭС получила некритичные повреждения в результате падения украинского дрона, сообщили в пресс-службе «Росэнергоатома».
  • Минобороны сообщило о перехвате шести украинских дронов самолетного типа. Четыре перехватили над Орловской областью, еще два — над территорией Тульской области. Средства ПВО за сутки сбили Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенных пунктов Дарьевка в Херсонской области и Терновка в Днепропетровской области. Уничтожено 36 дронов над Черным морем и Крымом, указывает РБК.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на «Великом палестинском митинге», который состоялся в стамбульском аэропорту Ататюрк в знак протеста против боевых действий Израиля в секторе Газа.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
kremlin.ru

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Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны с ХАМАС.

По всему миру прошли акции в поддержку Палестины.

Украинские власти начали привлекать заключенных к работе шахтерами.

Кадыров назвал фашизмом действия Израиля в отношении Палестины.

Беспилотники атаковали базу США у месторождения нефти в Сирии.

Минсельхоз посоветовал пивоварам самим финансировать производство хмеля.

В Израиле объявили о решении разорвать связи со Starlink. По мнению министра Шломо Кари, сеть спутникового интернета будет использовать ХАМАС.

Растущие государственные расходы могут потребовать изъятие сверхприбыли у компаний, которые ее получили.

В лагере беженцев на западном берегу начались вооруженные столкновения.

На территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар.

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