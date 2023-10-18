18 октября
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Политика

День 601-й. Самое важное к утру 18 октября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • 17 октября президент России Владимир Путин прилетел в Пекин на форум «Один пояс — один путь». Там он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом, руководителем Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и премьером Таиланда Сеттхой Тхависином.
  • Ставки фрахта на транспортировку российской нефти из балтийских портов в Индию подскочили почти на 50% с прошлой недели из-за ужесточения контроля за санкционными ограничениями, пишет Reuters cо ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что США ввели санкции против двух компаний-судовладельцев, перевозивших российскую нефть, цены на которую превышали установленный странами Запада потолок в $60 за баррель.
  • Румыния создала в порту Констанца пять якорных стоянок для рейдовой перевалки украинского зерна с барж на крупнотоннажные суда, что значительно снижает стоимость логистики. Президент Молдавии Майя Санду выступила за транзит украинского зерна в Европу через территорию республики, передает «Коммерсантъ».
Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина.
Владимир Путин в гостях у Си Цзиньпина.
kremlin.ru

Одной строкой

59 компаний из 23 стран присоединились к украинскому альянсу оборонных индустрий, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, они будут вместе с Украиной производить оружие;

Поляки Россию не любят, занимают враждебную позицию, это абсурдно и Москве это не нравится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;

Финляндия в ближайшие месяцы начнет строить ограждение на границе с Россией: Хельсинки опасается потока нелегальных мигрантов;

США за время конфликта на Украине не смогли разорвать связи между Россией и Китаем, партнерство между странами носит устойчивый характер, пишет газета Wall Street Journal;

Госдума в первом чтении отозвала ратификацию договора о ядерных испытаниях;

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования;

Киевский режим впервые использовал американские дальнобойные ракеты ATACMS против российских вооруженных сил;

Европейский парламент поддержал выделение в течение ближайших четырех лет €50 млрд на восстановление Украины;

Российские власти могут зеркально ответить на использование недружественными странами доходов, полученных от инвестирования «замороженных» российских активов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов;

США передали Украине все обещанные танки M1A1 Abrams — 31 единицу;

Вооруженные силы Литвы и немецкие оборонные предприятия приступили к ремонту поврежденных на Украине танков Leopard;

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прибыл в Вашингтон для проведения срочных переговоров по ситуации на Ближнем Востоке и на Украине.

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