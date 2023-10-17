День 600-й. Самое важное к утру 17 октября

Главные новости
- Исполняющий обязанности помощника министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Нострэнд сообщил, что американские власти «на втором этапе» действия потолка цен на нефть работают по двум направлениям. Первое — это санкции против тех, кто обходит ограничение, второе — это издержки для России при транспортировке нефти морем, передает «Коммерсантъ». Чиновник пояснил, что США рассматривает множество различных способов повысить издержки, с которыми сталкивается «теневой флот».
- Ситуация в Израиле не должна отвлекать внимание западных партнеров от кризиса на Украине, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Министр финансов Америки Джанет Йеллен заявила, что США могут «позволить себе две войны», имея в виду одновременную поддержку и Израиля, и Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский изъявлял желание посетить Израиль, однако израильская сторона дала понять Киеву, что такой визит в настоящий момент был бы несвоевременным.
- Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли сотни танков и 1,5 тыс. бронемашин. За минувшие сутки противник потерял убитыми и ранеными порядка 800 единиц живой силы, передает ТАСС. Украинские пограничники с февраля 2022 года выявили более 280 организованных групп, помогавших жителям страны призывного возраста покинуть страну. Число женщин-военнослужащих возросло на Украине на 40% за последние два года, до 43 тыс., сообщает украинское Миноброны.
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Проведение Россией военной операции на Украине — это попытка прекратить войну, которая шла с 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин;
Квазигражданские объекты и инфраструктура в космосе, используемые США и их союзниками в ходе конфликта на Украине, могут стать законной целью для ответного удара, заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков;
Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что его стране удалось достичь компромисса с Украиной по вопросу прав проживающих там румын. По его словам, поправки в законодательство уже готовы;
Запасы газа в Европе достигли максимума за всю историю, следует из данных GIE;
Fujitsu запустила процесс ликвидации российского юрлица ООО «Фуджитсу технолоджи солюшнз». Дата ликвидации назначена на 15 августа 2024 года;
Пять домов в Курске повреждены в результате массовой атаки украинских беспилотников в минувшие выходные;
Власти Латвии закрыли два контрольно-пропускных пункта в Виентули и Педедзе на границе с Россией;
Суд в ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего ВСУ Леонида Онупко, по вине которого погибли 10 жителей Мариуполя;
В Мариуполе (ДНР) торжественно открыт восстановленный мост на дороге, ведущей в Крым;
Украинский парламент на этой неделе рассмотрит правительственный законопроект о запрете Украинской православной церкви;
Специальный представитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер и помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен посетили Киев и провели переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, обсуждались, в частности, вопросы участия бизнеса в будущем восстановлении Украины;
Германия продолжит поддерживать Украину и Молдавию, несмотря на эскалацию обстановки на Ближнем Востоке, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.