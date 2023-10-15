День 598-й. Самое важное к утру 15 октября

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Средства ПВО за ночь перехватили 27 украинских дронов, в том числе 18 — над Курской областью, еще два были уничтожены в небе над Белгородской, сообщает Минобороны. Губернатор сообщал о 12 сбитых дронах над Курском и окрестностями;

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, обязывающий гражданских служащих и россиян, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв, предоставлять информацию о доходах и имуществе;

Экс-канцлер Германии Шредер сказал, что не будет притворяться, что никогда не дружил с Путиным, несмотря на критику и неприязнь. Он раскритиковал политику нынешних немецких властей, особенно главу МИД Бербок за резкие высказывания;

На Украине призвали всех военнообязанных явиться в военкоматы;

Руководство Украины загнало ситуацию в тупик и необходимо провести выборы, считает Арестович. Конституция страны не допускает голосование в условиях военного положения;

Силы РФ уничтожили позиции ВСУ при попытке ротации на херсонском направлении;

Welt: для поддержки Украины и Израиля у НАТО может не хватить денег и техники;

В подконтрольных Киеву районах Запорожской области произошли взрывы;