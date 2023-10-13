День 596-й. Самое важное к утру 13 октября

Главные новости
- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна планирует наращивать производство оружия с помощью иностранных инвестиций. По его словам, особое внимание уделяют производству дальнобойных ракет, беспилотников и снарядов для танков и артиллерии.
- Главы министерств финансов и Центробанков стран G7 заявили, что продолжат прилагать усилия для того, чтобы Россия «оплатила долгосрочное восстановление Украины». Они подтвердили, что суверенные активы РФ в их юрисдикциях останутся замороженными, пока Россия не возместит ущерб Украине.
- В Брюсселе 12 октября прошел второй день встречи министров обороны стран НАТО. В связи с бурными событиями в мире программа была как никогда насыщенной.
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Курс доллара - 96,99 рублей, евро - 103,04 рубля.
В Яковлевском городском округе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
Посол России Александр Змеевский вызван в Министерство иностранных дел Чехии.
В Белгороде в результате прилета БПЛА погибли люди.
Боррель раскритиковал нейтралитет Китая в конфликте России и Украины.
Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал свои же слова о том, что у Киева есть шансы «закончить войну победой» в 2023 году.
Волгоградский губернатор анонсировал установку памятника участникам спецоперации.
Зеленский сообщил, что США пообещали оказывать постоянную помощь Украине.
Президент Владимир Зеленский попросил союзников на встрече «Рамштайн-16» обойтись без пауз.