День 595-й. Самое важное к утру 12 октября

Курс доллара 100,50 рублей, евро - 106,75 рублей.

Парламент республики Хакасия снова делегировал в сенаторы Александра Жукова;

США и Финляндия объявили о новых пакетах помощи Украине;

Киеву предоставят средства, полученные в виде налогов на доходы от замороженных российских активов, их направят в том числе на военную технику, гуманитарную помощь и восстановление страны, сказал Де Кроо;

Во фракции «Единая Россия» в Госдуме будет сокращена должность одного из заместителей руководителя, рассказал «Ъ» источник в партии. Сокращению подвергнется позиция, которую ранее занимал Игорь Кастюкевич;

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе;

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече в формате «Рамштайн» заявил о намерении предоставить Украине новый пакет военной помощи на $200 млн. В него войдут боеприпасы и ракеты;

За сентябрь потребительские цены выросли еще на 0,87%, сообщил в среду Росстат;

В МВФ оценили рост нагрузки при финансировании целей углеродной нейтральности;

Вячеслав Гладков сообщил о обстреле со стороны ВСУ окраины села Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет.

Владимир Путин заявил, что его удивляет отсутствие расследования по взрывам «Северных потоков»;