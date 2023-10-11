День 594-й. Самое важное к утру 11 октября

Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил опасение, что конфликт между Израилем и палестинцами в секторе Газа может «отвлечь внимание» от Украины;

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантов, радующихся выстрелам по России и желающих победы нацистскому кровавому киевскому режиму, ждет Магадан;

Завершено расследование уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский;

Компания Autodesk — разработчик ПО для строительства и машиностроения, создатель программы AutoCAD — завершила ликвидацию своего российского подразделения;

Партия общество обновления Японии утвердила решение об исключении депутата Мунэо Судзуки, посетившего Россию;

Украине хватит накопленных запасов газа (15,7 млрд куб. м) для прохождения отопительного сезона, заявила заместитель министра энергетики страны Светлана Гринчук;

Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять во втором чтении законопроект, позволяющий оперативно блокировать сайты, которые собирают деньги для ВСУ;

Минюст Украины готовит иск о взыскании в доход государства активов российского бизнесмена Михаила Фридмана, в том числе его доли в крупнейшем мобильном операторе «Киевстар»;

Германия объявляет о новом пакете помощи Украине на сумму €1 млрд. Он будет включать в себя еще один ЗРК Patriot и систему ПВО IRIS-T, также Минобороны ФРГ анонсировало отправку Киеву в ближайшие недели еще 10 танков Leopard1 A5;

Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил с руководством Всемирного банка источники финансирования украинского бюджета на 2024 год;

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что получал от Зеленского заверения, что ВСУ не будут обстреливать Запорожскую АЭС, пытаясь установить контроль над ней;