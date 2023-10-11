Главные новости
- Российские силы в течение почти 20 часов наносили массированные удары по позициям ВСУ к западу от Донецка, передает корреспондент ТАСС. Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что в ходе атак поражены не менее шести украинских опорных пунктов. Потери ВСУ исчисляются несколькими сотнями военнослужащих и несколькими десятками единиц техники. Украинские формирования несколько раз попытались атаковать Донецк дальнобойными ракетами, однако те были сбиты системами ПВО.
- Министры обороны стран НАТО проведут 11-12 октября в штаб-квартире организации в Брюсселе плановую встречу, которая изначально была посвящена вопросам обеспечения военных поставок на Украину. Однако теперь ее фокус в значительной степени сместится на военный конфликт в Израиле. На второй день министры без участия Украины проведут заседание Североатлантического совета, где будут обсуждаться проблемы сдерживания России в Европе. Также они обсудят обострение ситуации в Косове, куда альянс уже перебросил несколько сотен солдат из Великобритании и Румынии.
- Президент Румынии Клаус Йоханнис и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали декларацию о стратегическом партнерстве между Бухарестом и Киевом, передает «Коммерсантъ». После переговоров Зеленский заявил, что ожидает «хороших новостей по артиллерии и системам ПВО», а также сообщил, что Украина планирует в ближайшее время открыть зерновой коридор в Румынию через Молдавию. Это первая поездка президента Украины в Румынию с начала российской военной операции.
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Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил опасение, что конфликт между Израилем и палестинцами в секторе Газа может «отвлечь внимание» от Украины;
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантов, радующихся выстрелам по России и желающих победы нацистскому кровавому киевскому режиму, ждет Магадан;
Завершено расследование уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский;
Компания Autodesk — разработчик ПО для строительства и машиностроения, создатель программы AutoCAD — завершила ликвидацию своего российского подразделения;
Партия общество обновления Японии утвердила решение об исключении депутата Мунэо Судзуки, посетившего Россию;
Украине хватит накопленных запасов газа (15,7 млрд куб. м) для прохождения отопительного сезона, заявила заместитель министра энергетики страны Светлана Гринчук;
Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять во втором чтении законопроект, позволяющий оперативно блокировать сайты, которые собирают деньги для ВСУ;
Минюст Украины готовит иск о взыскании в доход государства активов российского бизнесмена Михаила Фридмана, в том числе его доли в крупнейшем мобильном операторе «Киевстар»;
Германия объявляет о новом пакете помощи Украине на сумму €1 млрд. Он будет включать в себя еще один ЗРК Patriot и систему ПВО IRIS-T, также Минобороны ФРГ анонсировало отправку Киеву в ближайшие недели еще 10 танков Leopard1 A5;
Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил с руководством Всемирного банка источники финансирования украинского бюджета на 2024 год;
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что получал от Зеленского заверения, что ВСУ не будут обстреливать Запорожскую АЭС, пытаясь установить контроль над ней;
Опыт стамбульских переговоров по урегулированию на Украине дает надежду на возможность разрешения конфликта, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер после переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.