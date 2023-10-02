День 585-й. Самое важное к утру 2 октября

Главные новости
- Партия «Курс — социальная демократия» во главе с экс-премьером Робертом Фицо выиграла парламентские выборы в Словакии и сможет сформировать новое правительство республики. Фицо известен своей антиукраинской и пророссийской риторикой. В августе на одном из предвыборных митингов политик заявил, что война на Украине началась не год назад — она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан в Донбассе и Луганске. В случае победы Фицо обещал прекратить поставки вооружений Киеву, который, по его словам, при нем «и патрона не получит».
- Представительная делегация ЦБ отправилась в Китай укреплять связи с местным регулятором и инфраструктурными организациями, передает "Коммерсантъ". Актуальность бесперебойных трансграничных расчетов между двумя странами возрастает: ряд российских банков находится под жесткими санкциями западных стран, что ограничивает операции со стороны китайских контрагентов. На рынке есть запрос на бесперебойные операции в CNY. И представителям Банка России есть еще что обсуждать в этой сфере с китайской стороной, полагают российские банкиры.
- Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что Россия должна вернуть и остальные свои земли, находящиеся сейчас под контролем Украины: Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. «Это земли, где живут наши русские люди, которых 30 лет назад предали и бросили, придумав независимую Украину, наплевав на интересы жителей этих регионов», — написал парламентарий в своем Telegram.
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Новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс изучает возможность переноса обучения военных ВСУ ближе к украинским границам или на саму Украину, он также не исключил, что Лондон будет обеспечивать безопасность судов, перевозящих украинское зерно морским путем;
США ни при каких обстоятельствах не должны прекращать поддержку Украины, заявил президент США Джозеф Байден, комментируя принятие Конгрессом законопроекта о временном (на 45 дней) финансировании правительства, в котором не заложены средства на поддержку Киева;
С 1 октября во Владивостоке из-за усиления санкций Евросоюза временно отключены паркоматы, так как компания-производитель парковочного оборудования уведомила дистрибьютора о прекращении поддержки программного обеспечения;
Три судна с сельхозпродукцией покинули в воскресенье, 1 октября, украинские порты по временному «гуманитарному коридору», действующему после выхода России из зерновой сделки в июле этого года;
Китай после начала спецоперации РФ официально поставил Украине всего пять беспилотных летательных аппаратов, гласят данные Главного таможенного управления КНР;
Французские и украинские военно-промышленные компании заключили 16 соглашений по итогам визита министра обороны Франции Себастьян Лекорню в Киев;
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель нанес визит на Украину и заявил, что ЕС будет продолжать финансовую поддержку Украины и увеличивать ее независимо от того, что происходит в США;
Украина не получала от западных союзников или НАТО предложений обменять членство в альянсе на территориальные уступки России — замминистра иностранных дел страны Евгений Перебейнос;
Минобороны РФ сообщило о перехвате двух украинских ракет над Крымом. Одна из них была сбита над Джанкоем, осколки повредили складские помещения. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Белгородской области, еще пять были подавлены силами ПВО и РЭБ в Смоленской области;
Делегация Международного валютного фонда прибыла на Украину для обсуждения программы финансирования;
Прекращение помощи США Украине обернется последствиями, которые будут в десять раз хуже, чем итоги вывода американских войск из Афганистана, заявил американский сенатор Линдси Грэм;
Объем поставок российского газа в Европу через Украину составит 1 октября 37,9 млн куб. м.