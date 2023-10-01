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Политика

День 584-й. Самое важное к утру 1 октября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

Международное право позволяет Украине атаковать военные объекты на территории России, заявила депутат бундестага от Свободной демократической партии, председатель парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью Berliner Morgenpost.

Российские военные отразили 11 атак ВСУ на трех направлениях, сообщило Минобороны. Ранены или убиты до 430 украински военнослужащих, среди потерь техники — четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

После введения 1 сентября в Китае контроля за экспортом дронов китайские компании сократили поставки беспилотников и комплектующих на Украину, пишет The New York Times со ссылкой на торговые данные, украинских производителей аппаратов и их операторов.

Военный дрон, беспилотник.
Военный дрон, беспилотник.
Adobe Stock

Одной строкой

Так называемая партия войны составляет в России порядка 10–15%, заявил в интервью РБК гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании в стране флота морских дронов, а также запуска производства снарядов по стандартам НАТО.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель приехал в Одессу с необъявленным визитом.

Глава ВЦИОМа заявил о 20 млн «ушедших в себя» россиян.

МИД Северной Кореи назвал НАТО раковой опухолью.

Байден утвердил проект бюджета США без помощи Украине.

Пентагон заявил, что исчерпал «все доступные средства» для помощи Украине.

Победу на парламентских выборах в Словакии одержала партия «Н-СД» экс-премьера Фицо, который ранее выступил против продолжения военной помощи Киеву.

Шольц заявил, что в Германию едет слишком много беженцев.

Российский боксер лишился титула во втором бою после смены гражданства.

Вучич заявил, что пытается избежать новой войны на Балканах.

В Британии допустили размещение своих военных на Украине для обучения ВСУ.

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