День 584-й. Самое важное к утру 1 октября

Главные новости
Международное право позволяет Украине атаковать военные объекты на территории России, заявила депутат бундестага от Свободной демократической партии, председатель парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью Berliner Morgenpost.
Российские военные отразили 11 атак ВСУ на трех направлениях, сообщило Минобороны. Ранены или убиты до 430 украински военнослужащих, среди потерь техники — четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.
После введения 1 сентября в Китае контроля за экспортом дронов китайские компании сократили поставки беспилотников и комплектующих на Украину, пишет The New York Times со ссылкой на торговые данные, украинских производителей аппаратов и их операторов.
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Так называемая партия войны составляет в России порядка 10–15%, заявил в интервью РБК гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании в стране флота морских дронов, а также запуска производства снарядов по стандартам НАТО.
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель приехал в Одессу с необъявленным визитом.
Глава ВЦИОМа заявил о 20 млн «ушедших в себя» россиян.
МИД Северной Кореи назвал НАТО раковой опухолью.
Байден утвердил проект бюджета США без помощи Украине.
Пентагон заявил, что исчерпал «все доступные средства» для помощи Украине.
Победу на парламентских выборах в Словакии одержала партия «Н-СД» экс-премьера Фицо, который ранее выступил против продолжения военной помощи Киеву.
Шольц заявил, что в Германию едет слишком много беженцев.
Российский боксер лишился титула во втором бою после смены гражданства.
Вучич заявил, что пытается избежать новой войны на Балканах.
В Британии допустили размещение своих военных на Украине для обучения ВСУ.