1 декабря
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Политика

День 644-й. Самое важное к утру 30 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Кэмерон призвал создать «евроатлантическое оборонное пространство» и нарастить производство оружия, чтобы помогать Киеву. Он возглавил британский МИД около двух недель назад, свою первую поездку за рубеж он совершил на Украину.
  • Бербок сочла фатальным падение интереса к конфликту на Украине. Глава МИД Германии отметила, что Украина «исчезает из общественного мнения». Зеленский ранее допускал, что это может произойти из-за начавшегося конфликта Израиля и ХАМАС. Песков утверждал, что украинский лидер «надоел» Западу.
  • В Вашингтоне назвали отсутствие у США плана по Украине помехой выделению помощи Киеву. Как отметил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер, администрация Соединенных Штатов в последнем законопроекте о финансировании Украины заложила слишком много средств в гуманитарной сфере.
Британский танк Challenger 2.
Британский танк Challenger 2.
fishki.net танк.

Одной строкой

Доллар — 88,88 рублей. Евро — 97,83 рублей.

В МО заявили, что российские военные уничтожили первый Leopard 1A5 в зоне СВО.

В Чехии считают, что Украину может ожидать кипрский сценарий.

На Ямале дети участников СВО получат социальную выплату к Новому году.

Небензя указал на двойные стандарты Запада, сравнив его отношение к Палестине и Киеву.

Источник сообщил, что взысканные с Google средства потратят на пострадавших от Киева детей.

В Тверской области планируют бесплатно выделять земли для героев СВО.

Париж планирует заключить соглашение о гарантиях Киеву к началу 2024 года.

Брянская область ввела ежемесячные выплаты родным погибших в СВО добровольцев.

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