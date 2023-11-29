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Политика

День 643-й. Самое важное к утру 29 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что руководство страны призывает стороны российско-украинского военного конфликта как можно скорее договориться о перемирии и временном прекращении огня. По его мнению, после этого необходим перейти к мирным переговорам для урегулирования конфликта.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что западные страны продолжат оказывать Киеву «значительную военную и политическую поддержку». По его мнению, западные страны можно сравнить со слонами, которые «будут защищать Украину, считая ее членом своего стада».
  • Многие министры иностранных дел стран североатлантического альянса признали, что разочарованы текущими итогами контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции во время перерыва в заседании глав МИДов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 88,88 рублей. Евро — 97,83 рублей.

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что у военного руководства страны нет плана боевых действий на предстоящий год.

Украина получает от Запада недостаточно военной техники для продолжения интенсивных действий, считает президент Чехии Петр Павел.

Украинские власти объявили о планах вернуть в Крыму крымскотатарские названия.

Столтенберг перед встречей министров стран НАТО указал на опасность недооценки РФ.

Удостоверения ветеранов боевых действий выданы 300 бойцам ЧВК «Вагнер».

Минобороны допустило, что ВСУ могут применить биологические средства.

Киев сообщил о начале переговоров с Римом о гарантиях безопасности.

В США призвали прекратить поддержку Украины.

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