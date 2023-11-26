День 640-й. Самое важное к утру 26 ноября

Главные новости
- Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Они обсудили положение дел на поле боя, говорится в сообщении Пентагона.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась о получении военных кораблей для конвоирования судов по «зерновому коридору».
- Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что СБУ готовит много «сюрпризов» в том, как уничтожить Крымский мост и отбить занятые российскими войсками территории. По его словам, «Крымский мост обречен».
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Доллар — 89,28 рублей. Евро — 97,76 рублей.
Больше 10 БПЛА сбиты над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
В Московском телецентре на Шаболовке прошла церемония прощания с военкором телеканала «Россия 24» Борисом Максудовым.
Воздушные силы Украины сообщили о рекордной атаке дронов-камикадзе по стране.
Мэр Пензы призвал приостановить установку в школах мемориальных досок в честь погибших на СВО.
Зеленский: Украине нужны победы в Конгрессе, по санкциям и членству в ЕС.
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что все политическое и военное руководство Украины выступает за продолжение боевых действий с Россией из-за плохой переговорной позиции.
Песков назвал чушью публикацию о планах строительства тоннеля в Крым.
Сальдо: ликвидация последствий прорыва Каховской ГЭС завершена, режим ЧС снят.