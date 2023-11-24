24 ноября
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Политика

День 638-й. Самое важное к утру 24 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • На российской военной технике заметили новый символ. Новый тактический знак появился на российской военной технике в зоне спецоперации на Украине — перевернутый треугольник, вписанный в другой треугольник. Новый символ увидели на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей».

  • В ноябре инфляционные ожидания вновь выросли. Инфляционные ожидания населения и оценки наблюдаемой им инфляции в ноябре заметно повысились — как и склонность к немедленным расходам. Ценовые ожидания производителей при этом стабилизировались.

  • Белый дом планирует отменить в 2024 году неограниченные полномочия регионов и муниципалитетов закупаться у единственных поставщиков — контрсанкционные послабления ради стабильности экономики в условиях ухода иностранных поставщиков привели к злоупотреблениям заказчиков и рискам для конкуренции. Для государства послабления обернулись потерей эффективности — ростом затрат и сроков исполнения контрактов.

Белый дом в Москве
Белый дом в Москве
СС0

Одной строкой

Доллар — 88,40 рублей. Евро — 96,57 рублей.

Рабочая группа по СВО предложила дать добровольцам льготы, как у контрактников.

Столичные депутаты приняли городской бюджет, больше половины которого составляют социальные расходы.

ЦБ Турции объявил о скором завершении цикла ужесточения монетарной политики.

ЦБ Турции повысил учетную ставку до 40%.

Правительство запретило экспорт твердой пшеницы на полгода с 1 декабря.

Демобилизованные бойцы СВО смогут преподавать в школах Пензы после переподготовки.

Гладков заявил, что нужную на восстановление сумму можно назвать через год после обстрелов.

Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за размещение ложной информации об СВО.

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