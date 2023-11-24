На российской военной технике заметили новый символ. Новый тактический знак появился на российской военной технике в зоне спецоперации на Украине — перевернутый треугольник, вписанный в другой треугольник. Новый символ увидели на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей».

Белый дом планирует отменить в 2024 году неограниченные полномочия регионов и муниципалитетов закупаться у единственных поставщиков — контрсанкционные послабления ради стабильности экономики в условиях ухода иностранных поставщиков привели к злоупотреблениям заказчиков и рискам для конкуренции. Для государства послабления обернулись потерей эффективности — ростом затрат и сроков исполнения контрактов.