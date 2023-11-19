День 633-й. Самое важное к утру 19 ноября

Губернатор сообщил об обстреле деревни Грудская в Брянской области. В своем Telegram-канале Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле деревни Грудская в Севском районе, никто не пострадал.

В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона-камикадзе. Как сообщает в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, дрон-камикадзе совершил атаку на инфраструктурный объект связи, в результате пострадали двое мужчин, у них осколочные ранения нижних конечностей.