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Политика

День 628-й. Самое важное к утру 14 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Российские госагентства ТАСС и «РИА Новости» сообщили в 10:48 и 10:50 по московскому времени, что командование воюющей на Херсонском направлении группировки «Днепр» приняло решение о перегруппировке войск. В 11:00 и 11:03 оба агентства прислали аннулирование своих сообщений как выпущенных ошибочно.
  • Минобороны Украины назвало информацию украинских СМИ о подготовке к отставке командующих несоответствующей действительности. По данным издания «Украинская правда», министр обороны Рустем Умеров намерен уволить трех командующих.
  • Департамент миграции при МВД Литвы проведет проверку высказываний российской балерины и актрисы Илзе Лиепы. Если соответствующие органы установят, что заявления балерины в поддержку президента Владимира Путина угрожают безопасности страны, ее лишат гражданства.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 91,92 рублей. Евро — 98,33 рублей.

Economist: США оценили потери Украины в 190 тыс. убитых и раненых.

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о конфликте между Владимиром Зеленским и военным руководством страны.

Песков отказался комментировать появление сообщений о перегруппировке у Днепра.

Минобороны: попыток атак на ЗАЭС стало заметно меньше.

Минобороны Германии подтвердило планы удвоить военную помощь Украине в 2024 году.

В Рязанской области, где 11 ноября 19 грузовых вагонов сошли с рельсов из-за подрыва железной дороги, усилят меры безопасности.

В Совфеде обсуждают ответственность за уклонение от мобилизации и промедление в поддержке бойцов СВО.

В нескольких городах Украины родственники военных, которые участвуют в боевых действиях, вышли на митинги.

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