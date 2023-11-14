День 628-й. Самое важное к утру 14 ноября

Доллар — 91,92 рублей. Евро — 98,33 рублей.

Economist: США оценили потери Украины в 190 тыс. убитых и раненых.

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о конфликте между Владимиром Зеленским и военным руководством страны.

Песков отказался комментировать появление сообщений о перегруппировке у Днепра.

Минобороны: попыток атак на ЗАЭС стало заметно меньше.

Минобороны Германии подтвердило планы удвоить военную помощь Украине в 2024 году.

В Рязанской области, где 11 ноября 19 грузовых вагонов сошли с рельсов из-за подрыва железной дороги, усилят меры безопасности.

В Совфеде обсуждают ответственность за уклонение от мобилизации и промедление в поддержке бойцов СВО.