13 ноября
﻿
Политика

День 627-й. Самое важное к утру 13 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Началась подготовка производства первых образцов истребителей Checkmate. Сроки первого вылета истребителя пятого поколения Checkmate были скорректированы из-за изменения проекта, сообщила пресс-служба «Ростеха». Заводу-изготовителю передана документация для подготовки производства первых образцов.

  • Дума на этой неделе планирует отклонить законопроект об ужесточении ответственности журналистов за цитирование недостоверной информации. Два года назад Владимир Путин наложил на уже принятый закон вето — это четвертый случай с 2002 года, когда президент пользовался правом вето в законотворческом процессе.

  • Сенаторы готовят инициативу о введении ответственности для чиновников за несвоевременное предоставление мер поддержки участникам специальной военной операции (СВО) и ветеранам боевых действий. Об этом сообщила в пятницу сенатор от Крыма Ольга Ковитиди на круглом столе «О необходимости криминализации деяний, направленных против мобилизации и обеспечения режима военного положения или режима военного времени». Судя по открытой части обсуждения, также можно ожидать ужесточения ответственности за уклонение от мобилизации и подстрекательство к нему.
Доллары и рубли.
Доллары и рубли.
Максим Стрелковский

Одной строкой

Курс доллара - 92,29; евро - 98,55.

ТАСС: атомоход «Князь Пожарский» будет спущен на воду в декабре.

Единороссы встраиваются в президентский график.

Из-под курсовых пошлин могут вывести партии до €200 и duty free.

Белый дом пытается вернуть управляемость российских компаний под контролем иностранных холдингов, утраченную из-за санкционных ограничений.

В РФ прекратилось сокращение научных кадров.

В октябре бюджетные расходы ограничивали инфляцию, агропром — усиливал.

Полянский заявил, что мир «многое узнает» об Украине и Канаде.

Axios узнал о призыве США к Израилю и «Хезболле» не обострять ситуацию.

Axios узнал о призыве США к Израилю и «Хезболле» не обострять ситуацию.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость