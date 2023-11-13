День 627-й. Самое важное к утру 13 ноября

Главные новости
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Началась подготовка производства первых образцов истребителей Checkmate. Сроки первого вылета истребителя пятого поколения Checkmate были скорректированы из-за изменения проекта, сообщила пресс-служба «Ростеха». Заводу-изготовителю передана документация для подготовки производства первых образцов.
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Дума на этой неделе планирует отклонить законопроект об ужесточении ответственности журналистов за цитирование недостоверной информации. Два года назад Владимир Путин наложил на уже принятый закон вето — это четвертый случай с 2002 года, когда президент пользовался правом вето в законотворческом процессе.
- Сенаторы готовят инициативу о введении ответственности для чиновников за несвоевременное предоставление мер поддержки участникам специальной военной операции (СВО) и ветеранам боевых действий. Об этом сообщила в пятницу сенатор от Крыма Ольга Ковитиди на круглом столе «О необходимости криминализации деяний, направленных против мобилизации и обеспечения режима военного положения или режима военного времени». Судя по открытой части обсуждения, также можно ожидать ужесточения ответственности за уклонение от мобилизации и подстрекательство к нему.
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