День 626-й. Самое важное к утру 12 ноября

Главные новости
- В конгрессе США предложили новый план бюджета без помощи Украине. Предложение включает два этапа финансирования: до 19 января — для ведомств, которым законодатели почти утвердили бюджеты на следующий год и до начала февраля — для тех, чье годовое финансирование еще согласуется.
- Ужин с председателем КНР Си Цзиньпином в Калифорнии на следующей неделе посетит группа его «старых друзей» из Айовы, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что эти люди познакомились с будущим китайским лидером 38 лет назад — во время его визита в США как руководителя делегации пищевой промышленности из провинции Хэбэй в 1985 году.
- Официальный представитель МИДа Мария Захарова предположила, что Евросоюз объявил Россию победившей на Украине. Об этом она заявила, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля за разные периоды. 11 ноября Боррель заявил, что в скором времени победы Украины над Россией ждать не стоит. Он отметил, что у Евросоюза «очень много проблем», одна из которых — «Украина, где перспективы скорой победы нет».
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Экс-генсек НАТО предложил присоединить Украину к блоку без утраченных территорий.
Минобороны Украины решило окрашивать топливо для борьбы с коррупцией.
YouTube заблокировал видео венгерского журналиста с российским дипломатом.
Арабские страны выступили против отделения сектора Газа от Палестины.
Минобороны: российские военные ударили по складу бригады ВСУ в Киевской области, пишет РБК.
ВОЗ потеряла связь со своими работниками в больнице Аш-Шифа в Газе.
Минцифры раскрыло принцин блокировки VPN-сервисов.
Bild узнал о планах Германии удвоить траты на военную помощь Украине.
Самолет ВВС США потерпел крушение в Средиземном море.
В Токио заявили о самой серьезной угрозе Японии со времен Второй мировой.