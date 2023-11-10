13 ноября
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Политика

День 624-й. Самое важное к утру 10 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что на контрактную службу в армию в 2023 году приняли около 410 тыс. человек. 25 октября он сообщал о 305 тыс. принятых контрактников с начала года;
  • Власти США исчерпали 96% выделенной на помощь Украине суммы в размере $60 млрд с начала боевых действий. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби;
  • Президент Владимир Путин после визита в Казахстан заехал в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа. Господин Путин заслушал доклады о ходе военной операции на Украине, а также ознакомился с новыми образцами военной техники. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Деньги. Евро.
Деньги. Евро.
pixabay.com.

Доллар — 92,04 рублей. Евро — 98,66 рублей.

Суд Сахалина приговорил к колонии военнослужащего за отказ участвовать в СВО;

Германия выводит средства ПВО Patriot из Польши;

Российские снайперы получили партию винтовок Raptor для применения в зоне СВО;

Число миллиардеров на Украине сократилось с девяти в прошлом году до двух, это Ринат Ахметов ($6,59 млрд) и Виктор Пинчук ($1,72 млрд), подсчитало украинское издание NV;

Государство не будет участвовать в обмене заблокированными активами, объяснили в российском Минфине;

«Аэрофлот» договорился с ирландским лизингодателем BOC Aviation о передаче прав собственности на девять самолетов;

Глава ЛНР Леонид Пасечник назначил временно исполняющей обязанности главы Луганска Яну Пащенко.

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