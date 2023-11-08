День 622-й. Самое важное к утру 8 ноября

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» осуществила пуски ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс» в ходе госиспытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к Минобороны источник. По его словам, испытания прошли несколько дней назад, пуски проводились из акватории Белого моря. Как уточнил собеседник агентства, пуск одной из ракет осуществлялся из торпедного аппарата, второй — из стрельбового комплекса.