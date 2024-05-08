День 804-й. Самое важное к утру 8 мая

Издание «Страна.ua» сообщило о сильном пожаре в районе железнодорожного вокзала в Лимане, который находится под контролем Киева.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле Петровского района города.

Правительство Украины поддержало создание в ВСУ отдельного рода войск — Сил беспилотных систем, сообщил в соцсетях глава Минобороны Рустем Умеров. Теперь Минобороны подготовит и вынесет на рассмотрение кабмина соответствующий законопроект.

Никто не собирается идти в наступление с ядерным вооружением, это оружие нужно для защиты, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы.

МВД объявило в розыск бывшего депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко, следует из электронной базы ведомства.