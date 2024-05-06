День 802-й. Самое важное к утру 6 мая

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МВД России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Швейцария заявила об отсутствии планов поставлять оружие Украине в обход закона.

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков объявлен в розыск в России.

Rheinmetall пообещал Украине "сотни тысяч снарядов" в 2024 году.

Экс-подполковник США заявил о выходе ВС РФ на территорию, где у Киева нет обороны.

Французский полковник назвал возможную отправку войск на Украину каплей в море.

Си Цзиньпин заявил о намерении КНР и Франции работать над разрешением украинского кризиса.