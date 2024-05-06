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Политика

День 802-й. Самое важное к утру 6 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Президент Швейцарии Виола Амхерд рассказала в интервью газете Blick, что пригласила на конференцию по вопросу мира на Украине в Бюргенштоке представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. По ее словам, приглашения к участию были разосланы на этой неделе. Кроме того, на конференцию был приглашен папа римский Франциск.
  • Последние массированные российские удары по объектам энергетики Украины нанесли ущерб более чем на $1 млрд. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона «Единые новости».
  • Страны НАТО в «конфиденциальной форме» установили две «красные линии», при пересечении которых возможно прямое вмешательство Североатлантического альянса в конфликт на Украине. Как пишет La Repubblica со ссылкой на источники, при этом никаких оперативных планов НАТО не разрабатывает.
Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

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Доллар — 91,60 рубль. Евро — 98,67 рублей.

МВД России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Швейцария заявила об отсутствии планов поставлять оружие Украине в обход закона.

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков объявлен в розыск в России.

Rheinmetall пообещал Украине "сотни тысяч снарядов" в 2024 году.

Экс-подполковник США заявил о выходе ВС РФ на территорию, где у Киева нет обороны.

Французский полковник назвал возможную отправку войск на Украину каплей в море.

Си Цзиньпин заявил о намерении КНР и Франции работать над разрешением украинского кризиса.

В Финляндии заявили о желании срочно построить завод по производству тротила.

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