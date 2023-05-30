День 460-й. Самое важное к утру 30 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 29 мая

На Донецком направлении ВС РФ уничтожили за сутки до 145 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30; На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВС России уничтожили за сутки до 140 военных ВСУ, 10 автомобилей, а также две гаубицы Д-30 и склад боеприпасов в ДНР; На Краснолиманском направлении войска РФ за сутки уничтожили до 55 военных, два пикапа, гаубица Д-20 и САУ "Гвоздика" ВСУ; На Купянском направлении потери ВСУ составили до 65 военных, три автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30; На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица Д-30 и две САУ «Гвоздика»; ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам ВСУ, объекты уничтожены; ВС РФ уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ в районе населенного пункта Максимильяновка в ДНР; Ударом высокоточного оружия также поражены командные пункты, авиатехника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ; ВС РФ в районе Авдеевки в ДНР поразили командно-наблюдательный пункт 110-й мехбригады ВСУ; Средства ПВО РФ за сутки перехватили три ракеты Storm Shadow, 13 снарядов РСЗО HIMARS, сбили 14 беспилотников ВСУ; ВС РФ поразили ангар с вооружением и военной техникой 126-й бригады теробороны в районе Берислава Херсонской области; На Купянском направлении пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что выход России из ДОВСЕ позволит Москве нарастить выпуск вооружения и военной техники. Также денонсация договора позволит развертывать вооружение «там, где мы хотим», добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что денонсация Россией ДОВСЕ не будет иметь прямых последствий, так как этот механизм уже не работал, причем не по вине РФ.

Вертолет Минобороны РФ. vk.com/mil

Напомним, ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже представителями 16 стран НАТО и 6 государств-участников Организации Варшавского договора. Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года — после распада Восточного блока и СССР. Этот договор, заключенный в последние годы холодной войны, нередко называли краеугольным камнем европейской безопасности.

Украина продолжает анонсировать контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания ставки главнокомандующего заявил о принятии решения по срокам, как Киев «будет двигаться». Он не уточнил, что имеет в виду. Последние месяцы Украина регулярно сообщает о планах начать контрнаступление.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский объявил накануне о планах скоро начать наступление на Лиманском направлении. Он заявлял, что определил задачи для подготовки наступления.

Танк Leopard 2. ru.wikipedia.org

Украина планировала контрнаступление несколько месяцев. Смещение сроков Киев объяснял нехваткой оружия. На прошлой неделе начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что военные уже получили необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений.

За год иностранные инвесторы вывели из России $36 млрд

Иностранные инвесторы, продавшие свой бизнес в России, вывели $36 млрд из страны за год. Об этом сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий со ссылкой на данные Банка России.

Как следует из данных ЦБ, с марта 2022-го по март 2023 года совершено 200 сделок по продаже активов покидающих Россию компаний. Из них только 20% продавали активы стоимостью более $100 млн. По оценкам Осадчего, на основе правила Парето можно сделать вывод, что за этот период из страны вывели капитал на общую сумму $36 млрд.

Санкции. Рубль. Изображение от ededchechine на Freepik.

В материалах ЦБ отмечается, что в будущем правкомиссия, регулирующая продажу иностранных активов, собирается ограничить ежемесячный объем выхода нерезидентов из России. Регулятор также утверждал, что в масштабах экономики продажа российских «дочек» невелика. Только пять из 200 сделок предполагали фактические выплаты нерезидентам более $400 млн.

Важное — одной строкой

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Страны G7 тайно работают над «гарантиями безопасности» для Украины, которые могут быть предложены Киеву в случае, если тот договорится с Россией о мире — итальянская газета la Repubblica. Национализированное имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко в Крыму продадут на аукционе, как и собственность других украинских политиков, сообщил глава региона Сергей Аксенов. У российских вооруженных сил есть возможность отреагировать на намерения стран Запада обучать украинских летчиков управлению истребителями F-16, утверждает глава МИД РФ Сергей Лавров. Какой может быть эта реакция, он не уточнил. Для защиты граничащих с Украиной российских регионов от проникновения диверсантов можно создавать дружины, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его мнению, таким дружинам надо выдавать огнестрельное оружие и ручные гранатометы. 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О самых важных новостях 28 мая, 459-го дня специальной военной операции, можно прочитать здесь.