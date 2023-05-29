День 459-й. Самое важное к утру 29 мая

Главное из брифинга Минобороны РФ 28 мая

На донецком направлении российские войска ликвидировали до 340 украинских военных; На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили свыше 100 военнослужащих ВСУ; На краснолиманском направлении ликвидировано до 65 украинских военных и САУ «Акация»; В ДНР российскими войсками уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделений 24-й механизированой бригады ВСУ, а также склады боеприпасов в районе Георгиевки и Краматорска, в том числе украинской группы «Лиман»; В Запорожской области поражены командно-наблюдательный пункт подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады; На херсонском направлении ВС РФ ликвидировали до 10 единиц личного состава ВСУ; На купянском направлении ликвидировано более 30 украинских военных и бронеавтомобиль; В Харьковской области в районе города Богодухов поражен пункт временной дислокации иностранных наемников; В Черниговской области ВС РФ уничтожили склады боеприпасов бригады теробороны и иностранного легиона; Средства ПВО РФ перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

Как отразятся на России президентские выборы в Турции

Президентом Турции ожидаемо избран действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, обошедший своего соперника Кемаля Кылычдароглу. Это означает, что кардинальных изменений в российско-турецких отношениях ожидать не приходится.

Впрочем аналитики РБК указывают, что и в случае победы Кемаля Кылычдароглу деловое взаимодействие с Россией также вряд ли бы претерпело значительные перемены — слишком уж тесно переплетены экономики стран. Тем не менее, внешняя политика Турции могла бы совершить крутой поворот в сторону Запада.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции. kremlin.ru

После начала СВО Турция стала крупнейшим торговым партнером РФ после Китая, товарооборот между странами по итогам 2022 года вырос на 84%. Почти вдвое увеличился импорт из Турции за счет «санкционных» товаров. Вдвое выросли и поставки сырой нефти в Турцию из России.

Победа Кылычдароглу могла негативно отразиться и на российских релокантах. Вид на жительство в Турции за один лишь минувший год получили 153 тыс. россиян. Выходцы из РФ приобрели почти четверть всего проданного иностранцам жилья. Кылычдароглу же обещал запретить такую практику на пять лет.

Ипотека. pixabay.com.

В преддверии встречи ОПЕК+ у Саудовской Аравии возникли претензии к РФ

Высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии попросили коллег из России соблюдать соглашения по сокращению нефтедобычи на 5%, добровольно взятые на себя в апреле Российской Федерацией, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Отметим, что эта информация появилась за неделю до министерской встречи стран ОПЕК+, которая состоится в Вене 4 июня и будет посвящена обсуждению производственной политики картеля во втором полугодии. Фоном также служат ведущиеся Саудовской Аравией переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС.

Добыча нефти. Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik

В Международном энергетическом агентстве тоже утверждают, что в апреле Россия не придерживалась обещанного уровня сокращения добычи нефти. Bloomberg в начале мая сообщал, что с 22 по 28 апреля морские поставки сырой российской нефти росли.

Именно с апреля российская сторона данные о нефтедобыче публиковать перестала, однако вице-премьер РФ Александр Новак 17 мая заявил, что Россия заявленное сокращение добычи осуществила.

Александр Новак. government.ru

Президент США заявил о предотвращении дефолта страны

Президент США Джозеф Байден заявил, что с минимальными уступками договорился с представителями Республиканской партии о повышении «потолка» американского госдолга на два года, предотвратив «катастрофический дефолт», передает «Коммерсантъ».

Глава американского Минфина Джаннет Йеллен 26 мая сообщала, что дефолт может наступить уже 5 июня. Инициативе президента еще предстоит пройти утверждение в Палате представителей и Сенате, но спикер Палаты представителей Кевин Маккарти подтвердил, что соглашение «по существу» уже достигнуто. Голосование ожидается в среду.

Джо Байден Кадр видео

Лимит госдолга США вырастет на $4 трлн. Условием республиканцев стало сокращение бюджетных расходов без роста налогов для наиболее богатых граждан. Снижены будут, однако, лишь дискреционные расходы, не связанные с обороной. На нее в 2024 финансовом году по-прежнему заложены рекордные $900 млрд.

Важное — одной строкой

Предполагаемое контрнаступление ВСУ не может быть масштабным из-за нехватки оружия, заявил экс-командующий миротворцами (KFOR) в Косове Фабио Мини; В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки 29 раз обстреливали населенные пункты республики, погибла женщина; Глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил о самой массированной с начала конфликта атаке беспилотников на Киев; Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что в стране уже отобрали летчиков для обучения управлению истребителями F-16; Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что столкновение с Украиной было неизбежно; Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести против Ирана санкции на 50 лет; Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен выразил мнение, что страна вряд ли присоединится к антироссийским санкциям Евросоюза; Греция вслед за Венгрией заблокировала 11-й пакет санкций ЕС против России; Президент ЮАР Сирил Рамапоса поручил расследовать утверждение посла США в ЮАР Рубена Бригети о том, что российское судно Lady R, якобы, вывозило из Южной Африки в РФ оружие и боеприпасы; Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел в Шебекино; Из-за обстрелов школы во всех приграничных муниципальных образованиях Белгородской области, а также в Белгороде, Яковлевском и Новооскольском городских округах досрочно завершили учебный год; В Краснодарском крае совершена попытка атаки на Ильский НПЗ с использованием беспилотников, все устройства нейтрализованы, пострадавших нет; Власти Свердловской области попросили привлечь к ответственности организаторов автопробега в поддержку ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге за несогласованную акцию.

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