День 459-й. Самое важное к утру 29 мая

Главное из брифинга Минобороны РФ 28 мая
На донецком направлении российские войска ликвидировали до 340 украинских военных;
На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили свыше 100 военнослужащих ВСУ;
На краснолиманском направлении ликвидировано до 65 украинских военных и САУ «Акация»;
В ДНР российскими войсками уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделений 24-й механизированой бригады ВСУ, а также склады боеприпасов в районе Георгиевки и Краматорска, в том числе украинской группы «Лиман»;
В Запорожской области поражены командно-наблюдательный пункт подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады;
На херсонском направлении ВС РФ ликвидировали до 10 единиц личного состава ВСУ;
На купянском направлении ликвидировано более 30 украинских военных и бронеавтомобиль;
В Харьковской области в районе города Богодухов поражен пункт временной дислокации иностранных наемников;
В Черниговской области ВС РФ уничтожили склады боеприпасов бригады теробороны и иностранного легиона;
Средства ПВО РФ перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS.
Как отразятся на России президентские выборы в Турции
Президентом Турции ожидаемо избран действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, обошедший своего соперника Кемаля Кылычдароглу. Это означает, что кардинальных изменений в российско-турецких отношениях ожидать не приходится.
Впрочем аналитики РБК указывают, что и в случае победы Кемаля Кылычдароглу деловое взаимодействие с Россией также вряд ли бы претерпело значительные перемены — слишком уж тесно переплетены экономики стран. Тем не менее, внешняя политика Турции могла бы совершить крутой поворот в сторону Запада.
После начала СВО Турция стала крупнейшим торговым партнером РФ после Китая, товарооборот между странами по итогам 2022 года вырос на 84%. Почти вдвое увеличился импорт из Турции за счет «санкционных» товаров. Вдвое выросли и поставки сырой нефти в Турцию из России.
Победа Кылычдароглу могла негативно отразиться и на российских релокантах. Вид на жительство в Турции за один лишь минувший год получили 153 тыс. россиян. Выходцы из РФ приобрели почти четверть всего проданного иностранцам жилья. Кылычдароглу же обещал запретить такую практику на пять лет.
В преддверии встречи ОПЕК+ у Саудовской Аравии возникли претензии к РФ
Высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии попросили коллег из России соблюдать соглашения по сокращению нефтедобычи на 5%, добровольно взятые на себя в апреле Российской Федерацией, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Отметим, что эта информация появилась за неделю до министерской встречи стран ОПЕК+, которая состоится в Вене 4 июня и будет посвящена обсуждению производственной политики картеля во втором полугодии. Фоном также служат ведущиеся Саудовской Аравией переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС.
В Международном энергетическом агентстве тоже утверждают, что в апреле Россия не придерживалась обещанного уровня сокращения добычи нефти. Bloomberg в начале мая сообщал, что с 22 по 28 апреля морские поставки сырой российской нефти росли.
Именно с апреля российская сторона данные о нефтедобыче публиковать перестала, однако вице-премьер РФ Александр Новак 17 мая заявил, что Россия заявленное сокращение добычи осуществила.
Президент США заявил о предотвращении дефолта страны
Президент США Джозеф Байден заявил, что с минимальными уступками договорился с представителями Республиканской партии о повышении «потолка» американского госдолга на два года, предотвратив «катастрофический дефолт», передает «Коммерсантъ».
Глава американского Минфина Джаннет Йеллен 26 мая сообщала, что дефолт может наступить уже 5 июня. Инициативе президента еще предстоит пройти утверждение в Палате представителей и Сенате, но спикер Палаты представителей Кевин Маккарти подтвердил, что соглашение «по существу» уже достигнуто. Голосование ожидается в среду.
Лимит госдолга США вырастет на $4 трлн. Условием республиканцев стало сокращение бюджетных расходов без роста налогов для наиболее богатых граждан. Снижены будут, однако, лишь дискреционные расходы, не связанные с обороной. На нее в 2024 финансовом году по-прежнему заложены рекордные $900 млрд.
Важное — одной строкой
Предполагаемое контрнаступление ВСУ не может быть масштабным из-за нехватки оружия, заявил экс-командующий миротворцами (KFOR) в Косове Фабио Мини;
В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки 29 раз обстреливали населенные пункты республики, погибла женщина;
Глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил о самой массированной с начала конфликта атаке беспилотников на Киев;
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что в стране уже отобрали летчиков для обучения управлению истребителями F-16;
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что столкновение с Украиной было неизбежно;
Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести против Ирана санкции на 50 лет;
Посол Филиппин в Москве Игорь Байлен выразил мнение, что страна вряд ли присоединится к антироссийским санкциям Евросоюза;
Греция вслед за Венгрией заблокировала 11-й пакет санкций ЕС против России;
Президент ЮАР Сирил Рамапоса поручил расследовать утверждение посла США в ЮАР Рубена Бригети о том, что российское судно Lady R, якобы, вывозило из Южной Африки в РФ оружие и боеприпасы;
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел в Шебекино;
Из-за обстрелов школы во всех приграничных муниципальных образованиях Белгородской области, а также в Белгороде, Яковлевском и Новооскольском городских округах досрочно завершили учебный год;
В Краснодарском крае совершена попытка атаки на Ильский НПЗ с использованием беспилотников, все устройства нейтрализованы, пострадавших нет;
Власти Свердловской области попросили привлечь к ответственности организаторов автопробега в поддержку ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге за несогласованную акцию.
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