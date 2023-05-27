День 457-й. Самое важное к утру 27 мая

Главное из брифинга Минобороны РФ 26 мая

На донецком направлении российские войска ликвидировали до 190 украинских военных; На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили свыше 120 военнослужащих ВСУ; На краснолиманском направлении ликвидировано более 60 украинских военных; В ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Верхнекаменского; На херсонском направлении ВС РФ ликвидировали до 30 единиц личного состава ВСУ; В Николаевской области российские войска уничтожили РЛС обнаружения и сопровождения маловысотных целей «СТ-68УМ» ВСУ; ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования, поразив места хранения боеприпасов украинских войск; Средства ПВО РФ сбили 20 украинских БПЛА, перехватили ракету «Гром-2», десять снарядов HIMARS, а также две крылатые ракеты Storm Shadow.

Центробанк проанализировал ситуацию в экономике

Центробанк рассказал об уязвимостях финансового сектора, последствиях ухода из РФ иностранных компаний и устойчивости нефинансовой сферы экономики. По данным регулятора, положение кредитных и некредитных финансовых организаций (кроме лизинговых компаний) восстанавливается, но перспективы мировой экономики пока туманны.

Из-за санкций снижается выручка компаний. Расчеты в «токсичных» валютах проводить все сложнее. Переход на дружественные валюты происходит неравномерно. В 2022 году объем переводов россиян иностранным банкам и брокерам вырос. Для банков это оборачивается сокращением пассивной базы, для экономики — удорожанием кредита. Впрочем, 42,2% сбережений граждан хранятся в рублях.

Монеты, диаграмма. Фото:

К концу I квартала 2023 года разрыв между стоимостью первичного и вторичного жилья достиг 40%. К этому привели льготные ипотечные программы в сочетании с маркетинговыми схемами банков и застройщиков. Риск в том, что если заемщик не сможет обслуживать кредит, то даже продав квартиру, он не сможет погасить ипотеку.

А вот продажа зарубежным бизнесом своих российских «дочек» на экономику практически не повлияло — всего за год было совершено около 200 таких сделок, и только 20% из них составили сделки, связанные с продажей крупных активов стоимостью более 100 млн долларов США.

Доллар. Валюта. CC0

Путин предложил реализовать «предпринимательскую пятилетку»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» предложил объявить в России «пятилетие предпринимательского созидательного труда» и наполнить его не официальными мероприятиями, а предметной работой, передает РБК.

Под предметной работой глава государства подразумевает, в частности, модернизацию отраслей экономики, развитие, новых форматов государственно-частного партнерства, взаимодействия бизнеса с регионами и муниципалитетами, а также профессионального образования.

kremlin.ru

Тем временем, на совете регионов «Опоры России» глава Сбербанка Герман Греф посетовал на то, что доля малого и среднего бизнеса в общем объеме ВВП России составляет всего 20%, в то время, как в Китае она колеблется между 60% и 70%, в США и Финляндии составляет около 60%, в Италии — больше 70%.

Греф отметил, что в России только 8% предприятий имеют доступ к кредитованию. Он отметил, что бизнесменам сложно сориентироваться в программах господдержки, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала на то, что они охватывают лишь малую часть бизнеса.

Герман Греф. kremlin.ru

Российский бюджет может недосчитаться части нефтегазовых доходов

Цены на нефть утром в пятницу продолжили снижение на фоне опасения дефолта в США, передает «Интерфакс». Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ на встрече в Вене 4 июня обсудят состояние рынка и при необходимости примут новые меры для достижения баланса.

Между тем, серьезно упала цена и на газ. Существенная прибавка европейской ветрогенерации на фоне замершего перед сезоном активного использования кондиционеров рынка привела к тому, что стоимость «голубого топлива» просела на 9% за сутки и опустилась ниже $300 за тысячу кубометров.

"Газпром". t.me/gazprom

«Коммерсантъ» указывает, что Минэкономики рассчитывало на $700 за 1 тыс. кубометров. Напомним, в минувшем году доля нефтегазовых поступлений в общем объеме доходов федерального бюджета составляла 41,6%. Доля газа сравнительно невелика, но тем не менее, в текущем году бюджет РФ может недосчитаться $3–4 млрд поступлений от экспортной пошлины.

Bloomberg также пишет, что летом из-за перенасыщения рынка стоимость газа может стать и вовсе отрицательной. С этим явлением уже сталкивалась Британия в 2006 году. Повышения котировок эксперты ожидают ближе к началу отопительного сезона.

График. Фото: freepik, автор creativeart.

Важное — одной строкой

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