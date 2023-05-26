День 456-й. Самое важное к утру 26 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 25 мая

На донецком направлении российские войска ликвидировали до 270 украинских военных; На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили до 110 военнослужащих ВСУ; На купянском направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 единиц личного состава; На краснолиманском направлении ликвидировано до 65 украинских военных и САУ «Гвоздика»; В ДНР уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ в районах Ступочки и Авдеевки; Средства ПВО РФ сбили 28 украинских БПЛА.

Евразийский союз как один из центров многополярного мира

В Москве прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Президент РФ Владимир Путин назвал «Евразэс» одним из центров формирующегося многополярного мира и предложил разработать стратегию его развития до 2030 и 2045 годов. Он призвал усилить роль наднациональных институтов Союза — в первую очередь, Экономической комиссии.

Российский лидер указал на необходимость достижения технологической и финансовой самодостаточности «Евразэс», унификации образовательных стандартов свободы движения товаров, услуг, финансов и людей. Другие участники предлагали открыть компаниям Союза доступ к закупкам госкорпораций, развивать энергетические и продовольственные проекты.

Заседание ЕАЭС. kremlin.ru

Главы всех государств особо оговорили необходимость усиления сотрудничества с третьими странами и объединениями (ШОС, БРИКС и т.д.), а также развития транспортных коридоров в страны Азии и Ближнего Востока. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил запустить скоростные грузовые поезда Челябинск – Болашак – Иран.

Кроме того, президенты Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев заявили на заседании, что договорились о взаимном признании территориальной целостности своих стран.

Нагорный Карабах. venividi.ru

Новые инвесторы не получат контроль над «Яндексом»

Совет директоров «Яндекса» решил не отдавать новым инвесторам контроль над компанией, передает «Коммерсантъ». Бразды правления корпорацией останется в руках ее менеджмента. «Яндекс» также подтвердил, что планирует разделить свои российские и международные структуры.

Агентство Bloomberg сообщает, что инвесторам на выбор предложат три варианта: сохранение доли в российской части бизнеса, получение доли в международных проектах или же просто денежная компенсация. После этого сообщения акции «Яндекса» подорожали на 4,3%.

Штаб-квартира "Яндекса" в Москве на улице Льва Толстого Wikimedia Commons

Тот же Bloomberg указывает, что 51% «Яндекса» ранее предложили выкупить Владимир Потанин и Вагит Алекперов, причем за Потаниным, якобы, стоят Роман Абрамович и представители ВТБ. Forbes сообщил, что Абрамович отказался от участия, а вот глава ВТБ Андрей Костин подтвердил интерес банка. Агентство утверждает, что сумма сделки составляет около $7-7,5 млрд.

Долги россиян выросли до 2 трлн рублей

В первом квартале 2023 года судебные приставы вели исполнительное производство 14,4 млн дел о взыскании с россиян долгов перед банками на общую сумму 2 трлн рублей. «Известия» отмечают, что число должников резко выросло с минувшего года — дел стало на четверть больше, чем в первом квартале 2022 года.

Судебные приставы. r22.fssp.gov.ru

Эксперты отмечают падение реальных доходов населения. По их мнению, это стало одной из причин роста долговой нагрузки россиян. Уточняется, что больше всего должников зафиксировано В Московской и Свердловской областях, Красноярском и Краснодарском краях, а также Башкирии.

По данным ЦБ РФ, долги имеет 23,1% всех российских домохозяйств. 10,5% домохозяйств задолжали по потребительским кредитам. ВЦИОМ передает, что доля россиян, в семьях которых пользуются кредитами, выросла с 2009 года почти вдвое — с 26% до 46%.

Кредит. СС0.

Важное — одной строкой

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляка заявил, что контрнаступление ВСУ началось несколько дней назад; Ребенок ранен в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ; Киев может готовить провокацию с подрывом в Харькове хранилища отработавшего ядерного топлива, чтобы обвинить в этом Москву, рассказал источник ТАСС; ФСБ пресекла диверсии Украины на Ленинградской и Калининской АЭС перед 9 мая; Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев объявил, что МАГАТЭ находится на финальной стадии подготовки плана по обеспечению безопасности ЗАЭС; Венгрия готова и впредь блокировать попытки введения санкций против ядерной энергетики России и выступает против любых запретов на сотрудничество в этой области, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто; Перемещение нестратегического ядерного оружия из РФ на территорию Белоруссии уже началось, заявил президент последней Александр Лукашенко; В Пентагоне заявили, что Запад хочет в ближайшие недели начать подготовку летчиков ВСУ к применению F-16 и сосредоточиться на поставках Киеву средств ПВО; Дания и Нидерланды станут первыми странами, которые начнут готовить украинских летчиков к полетам на истребителях F-16, еще 20 начнут обучение в Британии; Швеция заявила, что украинские пилоты потренируются летать на истребителях Gripen; МИД РФ сообщил, что с 1 сентября Россия прекратит деятельность генконсульства в Гетеборге, отзовет согласие на деятельность шведского генконсульства в Санкт-Петербурге и высылает пятерых шведских дипломатов; Швед Даниэль Нюстрем, год назад ушедший воевать на стороне Украины, найден в Киеве мертвым; Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на стороне Украины действуют более 2,5 тыс. иностранных наемников; Украинские власти отправляли в Бахмут необученных мобилизованных из-за больших потерь среди профессиональных войск, сообщает The Wall Street Journal; На Украине готовят законопроект о наказании мужчин, незаконно уехавших из страны; США и другие страны контактной группы по поддержке Украины обязались выделить Киеву военную помощь на общую сумму $65 млрд; В ЕС обсуждают передачу Украине €196,6 млрд прибыли от российских активов, которые заморожены в бельгийском расчетном центре Euroclear; Министерство иностранных дел Финляндии затребовало у банков страны информацию о депозитах на сумму свыше €100 тыс., принадлежащих гражданам России и Белоруссии; Финляндия направила Украине 16-й пакет помощи с вооружениями и боеприпасами; Суть украинского кризиса заключается в крупном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью, заявил МИД КНР; Венгрия возражает против введения санкций против восьми китайских компаний, которые подозреваются в сотрудничестве с Россией; Страны Евросоюза из-за санкций заменяют поставки дизельного топлива из России поставками с Ближнего Востока, из Азии и США; Еврокомиссия не ответила на коллективное письмо министров сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии об импорте украинской сельхозпродукции; Пентагон призвал Запад найти «творческие способы» нарастить объемы выпуска продукции ВПК; Киевсовет лишил генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина Киева; Группа «Вагнера» начала вывод подразделений из Бахмута; В Ярославской области планируют создать центр подготовки добровольцев; НИУ ВШЭ будет обучать участников спецоперации, их детей и близких родственников за счет собственных средств.

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