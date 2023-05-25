День 455-й. Самое важное к утру 25 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 24 мая

На донецком направлении российские войска ликвидировали до 150 украинских военных; На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили до 125 военнослужащих ВСУ; На краснолиманском направлении ликвидировано более 60 украинских военных и САУ «Гвоздика»; В ДНР Российские войска уничтожили склад боеприпасов 54-й мехбригады ВСУ, а также склады боеприпасов ВСУ в районе Славянска и Григоровки, а в районе Авдеевки поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 110-й мехбригады ВСУ; Средства ПВО РФ сбили 20 украинских БПЛА и самолет МиГ-29.

Русский корабль подвергся атаке беспилотников в районе Босфора

Русский корабль «Иван Хурс» был атакован надводными беспилотниками ВСУ в районе Босфора в исключительной экономической зоне Турции, сообщает ТАСС. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что нападение успешно отбито.

«Иван Хурc», входящий в состав Черноморского флота, oбеспечивает безопасность функционирования газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой потoк». Он предназначен для обеспечения связи и управления флотом, радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, а также слежения за системами противоракетной обороны иностранных государств.

Надводные силы Северного флота в Баренцевом море. function.mil.ru

«Турецкий» и «Голубой» потоки были взяты под охрану после терактов на «Северных потоках» 26 сентября. ВСУ атаковали «Иван Хурс» тремя беспилoтными быстроходными катерами. Все они уничтожены огнем штатных орудий корабля, который после инцидента продолжил выполнение своих задач.

Китай и Россия заключили пять соглашений

По итогам встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна подписано пять соглашений, включая протокол о фитосанитарных требованиях к пшену и лекарственному растительному сырью для китайской медицины, ввозимым из России в Китай.

Китай. Wu Yi/СС0

На встрече отмечалось, что рост товарооборота между Россией и Китаем за год составил 40%, а 70% трансграничных расчетов между двумя странами проводится в рублях и юанях. После переговоров с Ли Цяном Михаил Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, который передал привет президенту РФ Владимиру Путину.

«Коммерсантъ» отмечает, что это — первый правительственный визит России в Китай с начала пандемии коронавируса. Мишустин посетил нефтехимическую корпорацию Sinopec и встретился с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, ранее занимавшей пост президента Бразилии.

Михаил Мишустин. government.ru

Китай заинтересован в российском агроэкспорте, а также промкооперации в таких областях, как энергетика, химпром, машиностроение. С интересами России это совпадает. По словам российского премьера, к настоящему времени в портфеле обсуждаемых инвестсделок фигурирует 80 проектов на $165 млрд.

Важное — одной строкой

Россия солидарна со странами Запада в том, что военный конфликт на Украине не должен быть заморожен, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков; Минобороны РФ с 24 февраля 2022 года обучило 120 тыс. военных; Власти Белгородской области создали на границе с Украиной семь батальонов территориальной обороны, в которые входят около 3 тыс. человек, в регионе рассматривают законные варианты для их вооружения; Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал проживающих в регионе охотников и людей, которые владеют оружием, воздержаться от его использования против диверсантов и любых вооруженных людей; Мэр Воркуты Ярослав Шапошников сообщил, что отправится на службу в зону специальной военной операции в составе многочисленной команды от Коми; Исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми Игорь Дягилев решил отправиться на службу в зону специальной военной операции; Власти ДНР внесут Бахмут (Артемовск) в зону ответственности администрации Шахтерска, так же поступят и с городами Часов Яр и Северск после их освобождения; Глава «ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в боях за Бахмут погибли около 20 тыс. бойцов группы; Администрация США сообщила Украине, что не поддерживает применение американской военной техники для атак внутри России; Не менее 500 домов, по предварительным данным, повреждены из-за захода украинской ДРГ на территорию Белгородской области; Британия продолжит помогать Украине после вылазки диверсантов в Белгородской области; Министр обороны Британии Бен Уоллес прибыл в Киев; Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что для достижения мира Украина должна вступить в НАТО; Вопрос о вступлении Украины в НАТО во время военного конфликта не рассматривается, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг; Столтенберг сообщил, что решение о поставках Украине западных истребителей не принято, оно будет зависеть от развития боевых действий; Чехия обсудит с Германией совместную закупку танков Leopard модификации 2А8; МВД Германии сообщило, что с начала российской спецоперации на территории Украины по конец апреля 2023 года 2485 мужчин из России, годных к военной службе, запросили в стране убежище; 80 стран из 194, входящих во Всемирную организацию здравоохранения, высказались за принятие антироссийской резолюции по Украине на проходящей в Женеве 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения; Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины поддержал изменение церковного календаря; В России приняли 63 нормативных правовых акта, расширивших права участников СВО; В Госдуму внесен законопроект о денонсации Россией договора с Украиной по использованию Азовского моря и Керченского пролива; Крымский парламент в среду национализирует имущество украинских олигархов, включая недвижимость семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии; Средства от продажи национализированной квартиры Зеленского в Ялте направят на нужды спецоперации; В Ростове-на-Дону за госизмену задержан конструктор предприятия ОПК, передававший Украине данные о ПВО и личном составе ВС РФ, сообщили в ФСБ; Ростовский военный суд 31 мая рассмотрит дело иностранных наемников из «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ); В ДНР к 13 годам лишения свободы приговорены военнослужащие полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ); Пострадавшего в результате теракта писателя Захара Прилепина перевели в обычную палату; Украина не намерена прекращать транзит российских энергоресурсов через свою территорию, несмотря на вооруженный конфликт; Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что экономика страны рухнет, если она введет прямые санкции против России; Альфа-банк и «Тинькофф» решили обжаловать в суде попадание под санкции ЕС; Постоянные представители стран Евросоюза договорились продлить запрет на взимание пошлин на экспорт товаров с Украины; О расширении перечня товаров и количестве портов для их экспорта в рамках зерновой сделки речи быть не может, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова; Бангладеш готова закупать нефть у РФ, если будет предложение по доступной цене; Калининградскую область не затронет запрет на работу польских перевозчиков в России, заявил губернатор Антон Алиханов; Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо: на время действия военного положения в регионе вводится регулирование розничных цен на социально значимые товары; Правительство РФ выступило против освобождения от мобилизации всех предпринимателей; Президент РФ Владимир Путин заявил, что «обвальный» сценарий для российской экономики уже явно не сбудется, «цифры говорят сами за себя».

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