День 454-й. Самое важное к утру 24 мая

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главное из брифинга Минобороны РФ 23 мая

На донецком направлении российские войска ликвидировали до 375 украинских военных; На южнодонецком и запорожском направлениях российские войска уничтожили более 150 военнослужащих ВСУ; На краснолиманском направлении ликвидировано свыше 65 украинских военных; На херсонском направлении ВСУ потеряли более 20 единиц личного состава и гаубицу «Мста-Б»; В ДНР российские войска уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районах Верхнекаменского и Ступочки, а также поразили пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Торецка; На купянском направлении ВС РФ ликвидировали до 110 военнослужащих ВСУ и две бронемашины; Средства ПВО РФ перехватили 13 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также сбили 11 украинских БПЛА.

Контртеррористическая операция в Белгородской области завершена

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков объявил о завершении КТО в Белгородской области. По его словам, прорвавшиеся накануне в Грайворонский район украинские националистические формирования заблокированы и разгромлены, сообщает ТАСС.

Ударами авиации, огнем артиллерии и силами подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа ликвидировано более 70 украинских террористов, а также четыре бронемашины и пять пикапов. оставшиеся диверсанты отброшены на территорию Украины, где по ним велся огонь до полной ликвидации.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. vk.com/mil

Около 100 человек эвакуировано из региона. Сообщается, что погибших среди мирного населения нет, лишь одна пожилая женщина умерла в ходе эвакуации, пострадали 12 человек. Отселены жители девяти населенных пунктов. Губернатор Вячеслав Гладков пока не советует возвращаться домой жителям Грайворонского округа.

Европа планирует нарастить мощности своего ВПК

Большинство стран ЕС одобрили увеличение Европейского фонда мира на €3,5 млрд, примерно половина этой суммы пойдет на оружие для Украины, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Вместе с тем, он указал, что министры обороны стран Евросоюза пока не смогли договориться по новому траншу военной помощи Украине.

Евро. Валюта. CC0

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам-участницам альянса требуется расширить военное производство, чтобы вооружать Украину и пополнять собственные запасы. Расширение ВПК министры обороны и представители военно-промышленных комплексов стран НАТО обсудят 15 июня в Брюсселе, передает «Коммерсантъ».

Совокупный объем европейской помощи Киеву составил €65 млрд. В текущем году ЕС поставил Украине 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1,3 тыс. ракет на общую сумму в €800 млн. 24 страны ЕС присоединились к инициативе по увеличению производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм, на эти цели выделен €1 млрд.

Евросоюз. CC0

Страны ЕС представили Брюсселю счет на €10 млрд для компенсации поставок оружия Украине. В рамках восполнения технического парка ФРГ намерена потратить €843 млн на 18 новых танков Leopard-2 и 12 САУ Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) для замены отправленной Киеву техники. Между тем, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна готова обучить 30 тыс. украинских солдат.

Россия может ограничить экспорт нефтепродуктов и металлов

Правительство РФ рассматривает введение запрета на экспорт бензина. Это обосновывается угрозой его дефицита на внутрироссийском рынке, и роста цен на фоне сокращения топливного демпфера для НПЗ, сообщает Reuters. Кроме того, может вырасти минимальный объем обязательной продажи автомобильного бензина на товарной бирже.

Бензин в канистре. portofranko-vl.ru.

Также сохранятся ограничения на экспорт лома черных металлов — Минпромторг намерен продлить квоты на его вывоз до конца текущего года. Ранее их планировалось отменить с 30 июня. Тарифная квота распространяется на экспорт лома за пределы ЕАЭС в объеме 600 тыс. тонн. Ставка составляет 5%, но не менее €5 за тонну. Свыше 80% объемов квот уже забронировано, треть лома де-факто уже вывезена за пределы РФ.

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год, передает РБК. Акции «Газпрома» на Мосбирже на фоне этой новости просели на 3,99% — до ₽165,58. Однако окончательное решение акционеры «Газпрома» будут принимать на собрании, которое состоится 30 июня.

Мужчина и документы. СС0

Важное — одной строкой

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Россия в состоянии продолжать военную операцию на Украине «на длинной дистанции»; Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о наличии у ВСУ необходимого для контрнаступления минимума вооружений; Президент Украины Владимир Зеленский побывал в районе Угледара и Марьинки. Он заявил о создании корпуса морской пехоты, обеспеченного современной техникой и оружием. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в турне по африканским странам, чтобы получить поддержку мирного плана президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта с Россией; Еврокомиссия выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи в €1,5 млрд; Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал решить проблему блокирования Венгрией траншей на оружие Украине; Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о нехватке оружия из-за поставок Украине; На Украине заявили о договоренности с Норвегией о дополнительных поставках ЗРК NASAMS; Украина может получить истребители F-16 к осени, первые самолеты могут передать Нидерланды; Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 может начаться в июле, сообщил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен; Берлин заявил об «ограниченных возможностях» для участия в поставках истребителей Киеву; Мадрид заявил, что не может помочь Киеву ни с истребителями F-16, ни с обучением пилотов; В Австрии заявили, что не поставляют Украине оружия и не обучают украинских военных; Европа должна заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности, заявил венгерский премьер Виктор Орбан; В Астраханской области запретили использование беспилотных летательных аппаратов, соответствующее постановление подписал губернатор региона Игорь Бабушкин; Гражданина Украины приговорили к 16 годам колонии за шпионаж в отношении оборонных предприятий России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ; Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению военнослужащего националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Алексея Кыркалова, который в апреле прошлого года расстрелял пленного российского военнослужащего в Мариуполе; Прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении украинского военного Ярослава Ивасева, который расстрелял двух мирных жителей в Мариуполе весной 2022 года; Врио главы ДНР Денис Пушилин отправился в Артемовск для оценки объема предстоящих работ гражданских служб; Госдума РФ приняла правительственный закон об изъятии из законодательства некоторых положений, касающихся граждан ДНР и ЛНР как иностранцев; Депутаты Госдумы единогласно приняли решение о необходимости запрета проезда польских фур по территории нашей страны, а также лишения возможности заправляться по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза; Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал палате одобрить закон о праве новых регионов России устанавливать особенности проведения выборов; Врачи пока не дают прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина, его пресс-служба сообщает, что вопрос участия Прилепина в региональных выборах не обсуждается; Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer проведет принудительное разделение финансовых инструментов граждан России и Белоруссии; Росбанк обжаловал введенные против него санкции в суде Евросоюза, ответчиком выступает Совет ЕС; Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International активизировала действия по передаче своего российского подразделения акционерам; ООН продолжает обсуждать с Россией и Украиной остающиеся проблемы зерновой сделки, в том числе экспорт российских аммиачных удобрений, сообщил генсек организации Антонио Гутерриш.

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